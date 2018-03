Theodor Heuss (rechts) besuchte 1950 als Bundespräsident die Hansestadt Bremen. Neun Jahre später legte er den Grundstein für das Focke-Museum. (Georg Schmidt)

Frank-Walter Steinmeier ist der zwölfte Bundespräsident, der der Freien Hansestadt einen Antrittsbesuch abstattet. Seit 1949 haben nach ihrer Vereidigung alle Staatsoberhäupter Bremen offiziell besucht. Das erste war Theodor Heuss im Jahr 1950. Heuss, der ein guter Freund von Bürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD) war, kehrte 1959 noch einmal zurück und legte bei diesem Besuch den Grundstein für das Focke-Museum.

Für Begeisterung bei den Bremern sorgte der zweite Bundespräsident Heinrich Lübke bei seinem Antrittsbesuch im Jahr 1960: Etwa 5000 Menschen begrüßten ihn am Hauptbahnhof. Lübke kam später erneut in die Hansestadt, um einen Seenotrettungskreuzer zu taufen. Auch Gustav Heinemann – für seine bescheidene, sachliche Art auch als „Bürgerpräsident“ bekannt – war mehrfach in Bremen zu Gast, zum ersten Mal im August 1969.

Eine wichtige Rolle für die Stadt spielte zweifelsohne Karl Carstens, der seinen Geburtsort als erster Bundespräsident aus Bremen im Jahr 1980 offiziell besuchte. Der Jurist war von 1979 bis 1984 Staatsoberhaupt. Carstens ist auch als „Wanderpräsident“ in Erinnerung geblieben: Während seiner Amtzeit unternahm er Wanderungen durch alle Bundesländer – auch entlang der innerdeutschen Grenze. Dabei unterhielt er sich mit den Bürgern, die ihn auf dem Weg begleiteten. Carstens nannte als seine politischen Vorbilder unter anderem den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) sowie den Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen.

Bundespräsident Christian Wulff sorgte für Schlagzeilen

Auch der Antrittsbesuch von Bundespräsident Roman Herzog im Jahr 1995 hatte für die Hansestadt große Bedeutung. Herzog stellte sich in der Diskussion über eine eventuelle Neugliederung der Bundesländer an die Seite Bremens und versicherte, dass er sich für die Selbstständigkeit des kleinsten Bundeslandes eingesetzt hat. Auch der Besuch von Bundespräsident Christian Wulff sorgte für Schlagzeilen: 2010 hielt er in der Stadthalle Bremen seine umstrittene Islam-Rede. „Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“, sagte er am Tag der Deutschen Einheit und löste damit eine breite Debatte über Integration und die Rolle des Islams in der Gesellschaft aus.