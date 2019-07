In Bremerhaven brannte ein Moorhaus aus. (Feuerwehr Bremerhaven)

In Bremerhaven brannte in der Nacht zu Sonntag ein reetgedecktes Moorhaus in einem Freilichtmuseum in Speckenbüttel aus. Das teilte die Feuerwehr mit. Demnach seien die Einsatzkräfte in der Nacht zu Einsatzort gerufen worden. Dort drohte das Feuer auf benachbarte reetgedeckte Häuser überzugreifen. Menschen wurden nicht verletzt.

Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der entstandene Schaden ist, war noch unklar.

Die Flammen drohten zwischenzeitlich auf benachbarte Gebäude überzugreifen. (Feuerwehr Bremerhaven)