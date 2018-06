Fahrbahnschäden nerven Autofahrer überall. Hier auf der Hafenrandstraße. (Frank Thomas Koch)

Baustellen und Hitze zehren nicht nur an den Nerven der Pendler und Berufskraftfahrer, die tagtäglich auf der A1 im Stau stehen, sondern auch an der Bausubstanz. Tiefe Spurrillen haben sich in den vergangenen Tagen in den Asphalt der Weserbrücke zwischen den Anschlussstellen Hemelingen und Arsten gegraben. In der Nacht auf Freitag mussten Mitarbeiter der Straßenbahnmeisterei den aufgeworfenen Asphalt in einer Notmaßnahme wegfräsen. Auf diese kurzfristige Lösung wird eine langfristige folgen. Sprich: Die Asphaltdecke im Brückenbereich wird erneuert werden müssen.

„Die Spurrillenbildung ist besonders für Kraftradfahrer gefährlich“, sagt Martin Stellmann, Pressesprecher beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV). Kurzfristig habe man sich dazu entschlossen, den betreffenden Bereich zu fräsen und die Geschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde zu begrenzen. „Perspektivisch wird man da aber bauen müssen, aber das passt in diesem Jahr nicht mehr rein.“ Ursachen für den Schaden am Asphalt im Brückenbereich seien zum einen die Hitze und zum anderen der Schwerlastverkehr und die Staubildung durch Bauarbeiten auf der A1.

Sonne erhitzt Fahrbahn auf bis zu 70 Grad

Knapp 110.000 Fahrzeuge passieren die A1-Weserbrücke, davon knapp ein Fünftel Lastwagen. Der Asphalt erhitze sich allein durch die Sonne auf bis zu 60 bis 70 Grad Celsius, heize sich durch den Verkehr und stehende Fahrzeuge weiter auf und werde weich, erklärt Stellmann. Die Rillen sind so tief, dass auch nach den Fräsarbeiten die Beschränkung auf Tempo 60 nicht aufgehoben werden könne, sagt der ASV-Sprecher. Es werde nun beraten, was getan werden könne, um möglichst kurzfristig eine Lösung zu finden. Über eine Sperrung der rechten Fahrbahn werde derzeit nicht diskutiert.

Mehr zum Thema Blitzeinschlag neben Schule Viele Schüler bei Gewitter in Bad Harzburg verletzt Zahlreiche Schüler sind am Freitag bei einem Gewitter in Bad Harzburg verletzt worden. Auslöser war ... mehr »

Beton, wie er im weiteren Streckenverlauf verbaut ist, bleibt im Gegensatz zu Asphalt auch bei großer Hitze fest. In Brückenbereichen wird bundesweit dennoch auf Asphalt gesetzt. Der Grund: Die Asphaltdecke dient als Dach und schützt das Tragwerk vor Feuchtigkeit und Streusalz. Diese Eigenschaften habe Beton nicht. Dort könne das Wasser einsickern und Schäden verursachen, sagt Martin Stellmann.

Ein weiterer Vorteil des Asphalts: Er lässt sich leichter reparieren. Fahrbahnen aus Beton müssen dagegen aufwendig erneuert werden, so wie zwischen der Anschlussstelle Hemelingen und dem Bremer Kreuz. Diese Baustelle führt seit ein paar Wochen zu Staus bis nach Stuhr. Auch in dieser Fahrtrichtung bilden sich Spurrillen im Brückenbereich. Gut möglich, dass dort bald ebenfalls die Fräse angesetzt werden muss.