Beispielsweise für die Mitarbeiter im Bremer Mercedes-Werk wegen der anhaltenden Hitze mehr Pausen. (Wolfgang Kumm/dpa)

Mit Temperaturen um die 35 Grad haben Bremen und viele Regionen Niedersachsens eine rekordverdächtige Hitze erlebt. Während Nordseeurlauber in Copacabana-Stimmung sind, haben die Landwirte längst auf Krisenmodus geschaltet. Die ungewöhnlich extreme Hitze über mehrere Wochen bereite den Landwirten Sorgen.

„Die Sonne hat die Erträge auf den Feldern weggetrocknet“, berichtet das Landvolk. Der Verband rechnet als Folge der Dürre mit Verlusten für die Landwirte im Milliardenbereich. Auch in den Bremer Krankenhäusern sind die Auswirkungen der Hitze mittlerweile spürbar. Zwar sei das Patientenaufkommen relativ stabil, jedoch hat sich die Art der Fälle aufgrund der Temperaturen verändert, sagt Timo Sczuplinski, Sprecher der Gesundheit Nord.

Im Klinikum Bremen-Mitte gebe es deshalb mehr Kollaps-Patienten oder Menschen, die durch Schwitzen und zu wenig Trinken dehydrieren. Auch die Zahl der neurologischen Patienten sei gestiegen, darunter fallen Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben. Ähnlich geht es am Rotes Kreuz Krankenhaus zu. „Vor allem ältere und demente Menschen sind betroffen“, sagt Sprecherin Dorothee Weihe.

Aufgrund der Nähe zum Werdersee würden dort auch Patienten mit Schnittverletzungen behandelt werden, die sie sich beim Schwimmen zugezogen haben. An einigen Badegewässern haben sich zum Teil dramatische Szenen abgespielt: Die Zahl der Badetoten in Niedersachsen ist in dieser Woche drastisch angestiegen. Allein seit Dienstag starben fünf Männer in offenen Gewässern.

Am Donnerstag bargen Taucher gegen Mittag den Leichnam eines vermissten 21-Jährigen aus dem Mittellandkanal. Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus. Im Gesamtjahr 2017 lag die Zahl der Badetoten in Niedersachsen bei 55. In diesem Jahr sind es laut NDR schon mehr als 30. In Bremen wurde laut DLRG in dieser Woche bislang kein Badetoter registriert, vergangene Woche ertrank allerdings ein Fünfjähriger im Freibad Blumenthal.

Insgesamt gab es 2018 bislang drei Badetote in Bremen. Zudem gab es in diesem Jahr schon sechs Lebensrettungen. Wie schon in den Tagen zuvor hatte die Bremer Feuerwehr auch am Donnerstag mit Vegetationsbränden zu kämpfen. Die Kräfte rückten an der Straße Luisenthal sowie im Kleingartengebiet In den Wischen aus. Beide Brände befanden sich in Nähe der Autobahn 27.

„Die Einsätze haben aufgrund der anhaltenden Trockenphase definitiv zugenommen“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Desczka. Fast täglich müssen sie aktuell zu Bränden in der Natur ausrücken. Durch die extreme Wetterlage ist zudem die A 1 auf der Weserbrücke beschädigt worden. In den folgenden Tagen werden Sperrungen eingerichtet.

Auch Gäste der Deutschen Bahn mussten zeitweise Verzögerungen hinnehmen, weil auf der Strecke zwischen Bremen und Osnabrück mehrere Böschungen Feuer gefangen hatten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Syke am Donnerstagabend mitteilte, verhinderten die Einsatzkräfte nur knapp einen Waldbrand. Auch beim Bundesligist Werder Bremen spielen die hohen Temperaturen eine Rolle.

Trainer Florian Kohfeldt hält trotzdem an seinem Trainingsplan fest. „Wir thematisieren die Hitze, besprechen uns mit unseren Medizinern“, sagt Kohfeldt, „wir weisen die Spieler darauf hin, wie wichtig es ist, zu trinken. Und richtig zu schlafen und sich zu erholen.“ Abstriche bei seinem Trainingsprogramm hat der Werder-Trainer bislang trotzdem noch nicht oder kaum gemacht.

„Auch wenn es sich blöd anhört: Wir wollen etwas erreichen. Da kann ich nicht die Inhalte umstellen“, sagt er. Und bisher gilt ja auch: „Es ist noch nicht gesundheitsgefährdend. Wenn wir das Gefühl hätten, dann würden wir es umstellen.“ In Sebaldsbrück stehen die Produktionsbänder derzeit öfter still als gewöhnlich.

Seit dieser Woche gibt es für die Mitarbeiter im Bremer Mercedes-Werk wegen der anhaltenden Hitze mehr Pausen. Im Stahlwerk von Arcelor Mittal ist das ebenso der Fall. Allerdings darf an beiden Arbeitsplätzen nicht auf die Sicherheitskleidung verzichtet werden. Die Mitarbeiter der AOK Bremen können dagegen auch leger ins warme Büro.

Einen Krawattenzwang gibt es bei der Krankenkasse ohnehin nicht mehr. Neu ist jedoch, dass der Belegschaft wie auch bei anderen Betrieben Wasser zur Verfügung gestellt wird. Direkt auf das Geschäft wirkt sich das Wetter bei den Windkraftanlagenbetreibern aus. „Wegen der anhaltenden Hochdrucklagen haben wir weniger Wind“, sagt Rainer Heinsohn vom Windparkentwickler PNE aus Cuxhaven.