Die Hitze am Donnerstag hat Folgen für die Autobahnbrücke der A 1 über die Weser: In der Nacht auf Dienstag sollen die Schäden behoben werden. (Karsten Klama)

Nach Hitzeschäden auf der Weserbrücke ist am Donnerstagmittag eine Spur auf der A1 in Richtung Osnabrück gesperrt worden. Durch die Hitze und Lkw-Staus hätten sich Spurrillen auf dem rechten Streifen gebildet, teilte das Amt für Straßen und Verkehr mit.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen ab 21 Uhr die Schäden behoben werden. In dem Zeitraum steht Autofahrern nur eine Spur zur Verfügung. Mit Beginn des Berufsverkehrs am Dienstagmorgen sollen die Fahrstreifen wieder freigegeben werden. (sei)