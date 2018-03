Beim 117. Stiftungsfest des Ostasiatischen Vereins wird die Festtafel genauso aufgestellt wie im vergangenen Jahr – und in all den Jahren zuvor. (Christina Kuhaupt)

Wenn die Rede auf Truong Gia Binh kommt, spart sein Gastgeber nicht mit Lobeshymnen. Der 61-jährige Geschäftsmann sei ein „echter Hochkaräter“, der „Dietmar Hopp von Vietnam“, sagt Thomas Kriwat, Vorsitzender des Ostasiatischen Vereins (OAV). Also ein Selfmademan, der wie Hopp praktisch aus dem Nichts einen Riesenkonzern aus dem Boden gestampft hat. Was der Hoffenheimer in Deutschland mit SAP schaffte, das glückte Binh in Vietnam mit der FPT Corporation, dem größten Telekommunikationskonzern des Landes mit 33.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar. Persönlich kennengelernt hat Kriwat den Vietnamesen Ende November 2017 in Hamburg. Und er hat ihn bei der Gelegenheit als Redner für das traditionelle OAV-Stiftungsfest an diesem Freitag gewinnen können.

Der 61-jährige Geschäftsmann, Truong Gia Binh, ist ein echter Hochkaräter. (FR)

Aufgewachsen ist Binh in den Jahren des Vietnamkriegs im damals kommunistischen Norden. Der Sohn eines Mediziners studierte im sowjetischen „Bruderland“, seinen Abschluss machte er 1978 an der Fakultät für Mechanik und Mathematik der Lomonossow-Universität Moskau. Dort erlangte er vier Jahre später auch seine Doktorwürde. Zurück in Vietnam gründete er 1988 zusammen mit zwölf Wissenschaftlern in Hanoi die Food Processing Technology Company. 1990 übernahm Binh die Führung der ersten IT-Firma Vietnams: der Financing and Promoting Technology, der heutigen FPT Corporation.

Reichster Mann in Vietnam

Binh gilt als reichster Mann in Vietnam. Als solcher investiert er auch in die Bildung: 2006 nahm die FPT University als erste private Hochschule des Landes ihren Betrieb auf. Neben seiner Tätigkeit als Vorstandschef der FPT Corporation leitet Binh das Private Business Development Council, ein Beratungsgremium für privatwirtschaftliche Initiativen. Außerdem ist er Vorsitzender der Vietnam Software & IT Services Association (Vinasa). Nebenbei berät Binh auch noch den vietnamesischen Premierminister in technischen Fragen.

Wie jedes Jahr seit 1951 versammeln sich die 368 Gäste des 117. Stiftungsfests in der Oberen Rathaushalle. Für den Ablauf gibt es einen exakten Zeitplan. Um 19.40 Uhr soll Binh das Wort ergreifen, vorgesehen ist eine 20-minütige Rede. „Er wird über die wirtschaftliche Entwicklung Vietnams im Kontext der sich ändernden globalen Bedingungen sprechen“, verrät Kriwat.

Anders als zumeist angenommen, erschöpft sich das Stiftungsfest nicht allein im abendlichen Curry-Essen. Bereits tags zuvor stand für die eingeladenen Botschafter ein Abstecher zur Jacobs University auf dem Programm. „Da haben die Botschafter mal eine Gelegenheit, mit ihren Studenten zusammenzukommen“, sagt Kriwat. An diesem Freitag geht das Rahmenprogramm mit einem Besuch beim Raumfahrtkonzern OHB weiter, der gerade erst durch einen Brandanschlag in die Schlagzeilen geraten ist.

Nach dem traditionellen Curry-Essen kommt um 21.05 Uhr mit Philipp Rösler der deutsche Ehrengast zu Wort. Allerdings einer mit vietnamesischen Wurzeln: Rösler wurde 1973 im damaligen Südvietnam geboren, noch im gleichen Jahr adoptierte ein Ehepaar aus Niedersachsen das Waisenkind. Der promovierte Mediziner diente elf Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. 2003 wechselte der FDP-Politiker in die niedersächsische Landespolitik, 2011 avancierte er zum FDP-Bundesvorsitzenden. Unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war Rösler von 2009 bis 2013 zuerst Bundesgesundheits-, dann Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Der verpasste Wiedereinzug der FDP in den Bundestag bei der Wahl im September 2013 beendete nicht nur Röslers Ministerkarriere, er trat auch als Vorsitzender seiner Partei zurück.

Deutscher Ehrengast ist Philipp Rösler. (dpa)

Ehrengast Philipp Rösler

Die politische Bühne hat Rösler seitdem nicht mehr betreten. Ab Februar 2014 gehörte er dem Vorstand des Weltwirtschaftsforums an. Im Dezember 2017 übernahm er die Leitung der Hainan Cihang Charity Foundation in New York, der gemeinnützigen Stiftung des chinesischen Mischkonzerns HNA. In den nächsten fünf Jahren will die Stiftung mit 200 Millionen Dollar auf dem gesamten Globus benachteiligte Menschen unterstützen. „Wir wollen uns zu einer der weltweit bedeutendsten Stiftungen entwickeln“, gab Rösler die Linie vor. Wie von Kriwat zu erfahren war, will der frühere Minister über China sprechen.

Gegen 23 Uhr soll die Veranstaltung ausklingen. Aber wer weiß, vielleicht wird ab Mitternacht schon wieder gefeiert. Und zwar der Geburtstag Röslers.

Hühnchen-Curry mit einem ganzen Strauß von Beilagen

Traditionell wird beim Stiftungsfest des Ostasiatischen Vereins ein Hühnchen-Curry mit Reis serviert. Ein "sogenanntes Seemanns-Curry", wie OAV-Vorsitzender Thomas Kriwat zu berichten weiß. Wobei er darauf hinweist, dass es sich nicht um die südindische Variante handelt. Denn: "Da schlagen einem die Flammen aus dem Hals." Zum Curry gibt es noch einen ganzen Strauß von Beilagen zur freien Auswahl: darunter Shrimps, Kokosraspeln, Ingwerschnitzel, gekochte Eier und gebackene Bananen.

Besondere Sorgfalt widmet der OAV der Auswahl des Bordeaux-Weins. "Den importieren wir selbst", sagt Kriwat. Jedes Jahr kommen die Gäste in den Genuss eines neuen edlen Tropfens. "Der Vorstand trifft sich zu einer Blindverkostung", so Kriwat – also zu einer Weinprobe ohne Etiketten oder sonstige Hinweise auf die Herkunft des Rebensafts. Das wichtigste Kriterium: Der Wein muss zum Curry passen. Zum Schluss darf man noch zur Zigarre greifen – aber laut Speisezettel "bitte erst nach dem Curry".