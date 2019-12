Auf dem Eckgrundstück Überseetor/Eduard-Suling-Straße sollen drei Atelierhallen für die Hochschule für Künste (Speicher XI, hinten links) gebaut werden. (Roalnd Scheitz)

Ziemlich riesig erschien der Speicher XI vielen Besuchern, als im November 2003 der Fachbereich Kunst und Design und die Verwaltung der Hochschule für Künste Bremen (HfK) in die hintere Speicher-Hälfte einzogen. Aber alles ist relativ, wie sich nun wieder einmal zeigt. „Wir sind im Laufe der Zeit weiter gewachsen und das Gebäude ist in seiner Kapazität inzwischen mehr als ausgelastet“, sagt HfK-Rektor Roland Lambrette.

Innerhalb der HfK wird deshalb schon seit Längerem darüber nachgedacht, wie die Einrichtung ihre räumlichen Möglichkeiten erweitern könnte. Mittlerweile gibt es konkrete Pläne, die Lambrette und Architekt Jan Fuchs jetzt im Fachausschuss Überseestadt des Waller Beirats präsentierten.

Im Zentrum dieser Planung steht eine Fläche in der verlängerten Speicher-XI-Achse zwischen der Eduard-Suling-Straße, dem Künstlerbedarf-Handel Gerstaecker und dem BLG-Forum. Drei aneinandergereihte, sieben bis acht Meter hohe Atelierhallen mit sogenannten Sheddächern (Sägezahndach) und vertikalen Fenstern zu mehreren Seiten – eine davon ist als Multifunktionshalle gedacht und könnte perspektivisch noch aufgestockt werden – hätten darauf Platz. Errichten will die Hallen Bauunternehmer Klaus Hübotter, der sie anschließend an die Kunsthochschule vermieten wird. „Wir haben das Projekt gemeinsam mit unserem Architekten und Künstlern so weit entwickelt, dass es jetzt ins Genehmigungsverfahren kommt“, sagt Lambrette.

Mit dem Bauvorhaben wolle sich die HfK insbesondere auch stärker als bisher nach außen hin öffnen, unterstreicht Lambrette. So kämen bislang zwar einmal im Jahr zu den Hochschultagen etliche Besucher ins Haus, „aber danach verschwinden alle wieder in ihren Ateliers und man sieht nicht, was wir tun.“

Die neue Multifunktionshalle könnte laut Lambrette Schauplatz verschiedener Aktivitäten wie Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, Opernaufführungen oder Multimedia-Installationen sein: „Die HfK macht im Jahr mehr als 400 Veranstaltungen, allein der Fachbereich Musik an der Dechanatstraße füllt davon etwa 250 Veranstaltungen.“ Der 200 Quadratmeter große Saal an der Dechanatstraße allerdings sei ausgesprochen begehrt und heiß umkämpft. Im benachbarten BLG-Forum wiederum, das auch die Hochschule regelmäßig für Veranstaltungen nutzen könne, haben 1000 Stühle Platz. Bei kleineren Veranstaltungen fühle man sich somit etwas verloren, sagt Lambrette. Diese Lücke könne mit dem neuen Veranstaltungszentrum geschlossen werden, in dem bei Bedarf etwa 400 Sitzplätze untergebracht werden könnten.

Hoffnung auf Baubeginn 2020

„Wir sind gerade in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt und hatten schon Gespräche mit dem Bauordnungsamt“, erklärt Architekt Jan Fuchs, der auf einen Baubeginn im kommenden Jahr hofft und eine reine Bauzeit von zwölf Monaten veranschlagt. „Wir werden also 2020 wohl nicht fertig werden.“ „Wir begrüßen es sehr, dass die Hochschule ihre Position an diesem Standort festigen möchte und freuen uns sehr, dass sie dort ansässig ist. Wir haben auch verstanden, dass das Vorhaben sehr eilig ist“, unterstreicht Stadtplanerin Diana Spanier aus dem Bauressort.

Was den Genehmigungsprozess womöglich etwas beschleunigen könnte: Die Vertreter sämtlicher Beiratsfraktionen heißen die Planung gut, wie eine Abstimmung nach der Präsentation ergab. Wobei manche Ortspolitiker auch sehr klare Vorstellungen zur Fassadengestaltung haben. Thorsten Jahn (SPD), Kerstin Eckardt (CDU) und Frank Scheffka (Linke) etwa favorisieren die Kombination von roten Klinkersteinen und weißem Putz, wie sie in der Umgebung des Baugrundstücks zu finden ist. Diese Anregung nehme er mit, so Architekt Jan Fuchs: „Wir sind noch dabei, ein Material auszuwählen, das auch die Künstler bearbeiten können. Mit der finalen Fassadengestaltung sind wir noch nicht am Ende.“

Karsten Seidels (Grüne) Vorschlag, den Platz zwischen Speicher und Atelierhallen zu überdachen, hält Fuchs nicht für realisierbar: „Man kann damit nicht bis an den Speicher ran, weil er denkmalgeschützt ist.“ Björn Tuchscherer (FDP) interessierte, ob bei dem Bauvorhaben auch an Parkplätze gedacht worden sei und inwiefern eine Dachbegrünung möglich sei. Fuchs zufolge ist beabsichtigt, das Grundstück generell maximal zu begrünen – wegen der Sheddach-Konstruktion allerdings nicht auf den Dächern – und möglichst wenig Autoverkehr dorthin zu lenken.