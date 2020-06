So wird es wohl auch im kommenden Wintersemester an der Universität Bremen noch nicht aussehen. (MICHAEL IHLE)

Das kommende Wintersemester wird an den staatlichen Hochschulen in Bremen in einer sogenannten hybriden Form stattfinden. Demnach werden Veranstaltungen an den Hochschulen stattfinden, die unbedingt auf die Nutzung der Infrastruktur, wie beispielsweise Labore und Werkstätten, angewiesen sind. Soweit die Hygienebedingungen es zulassen, sollen vor allem neuimmatrikulierte Studierende für einzelne Vor-Ort-Veranstaltungen an die Hochschulen kommen, um einen guten Einstieg ins Hochschulleben zu finden.

Darauf haben sich das Wissenschaftsressort und die Leitungen der Universität Bremen, der Hochschule Bremen, der Hochschule Bremerhaven sowie der Hochschule für Künste geeinigt. „Aufgrund der zu erwartenden Entwicklungen in Bezug auf die Corona-Pandemie wird es an den Hochschulen im Land Bremen nach aktuellem Stand im Wintersemester 2020/21 ein ‚hybrides Semester‘ aus Präsenzangeboten und digitalen Angeboten geben“, erklärte die zuständige Senatorin Claudia Schilling (SPD). Die Vorlesungen im Wintersemester 2020/21 starten am 2. November 2020.