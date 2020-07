Das Wetter zeigt sich noch einmal von seiner besten Seite. (Frank Thomas Koch)

Mit hochsommerlichen Temperaturen wird es zum Ende der Woche in Niedersachsen und Bremen sehr warm. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen am Freitag die Temperaturen auf bis zu 30 Grad im Emsland und Weserbergland. An der Nordsee und im Harz wird es mit bis zu 28 Grad nur ein wenig kühler.

Der Samstag starte zunächst wolkenlos bei Spitzenwerten von bis zu 33 Grad. Im Laufe des Tages komme es allerdings im Bereich zwischen der Weser und der Ems zu Hitzegewittern und starken Schauern. Dann sollen die Temperaturen auch wieder sinken.

Am Sonntag ziehen laut DWD im Laufe des Tages Regenwolken von Osten nach Westen. An der Küste kühle es auf 20 Grad ab, im restlichen Niedersachsen und in Bremen werden bis zu 26 Grad erwartet. Laut einer Statistik des DWD war der Juli ein sehr trockener Monat. Bundesweit seien nur etwa 50 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gefallen. Das seien rund 30 Liter weniger als im Monatssoll.

Mit Durchschnittstemperaturen von 16,6 Grad und 16,8 Grad war es in Niedersachsen und Bremen im Juli fast genau so warm wie in den vergangenen Jahren. Allerdings schien dort vergleichsweise selten die Sonne. Mit 185 Sonnenstunden in Niedersachsen und 180 in Bremen gehören beide bundesweit zu den sonnenscheinärmsten Ländern. Besonders in Ostfriesland blieb es mit nur 150 Sonnenstunden vergleichsweise dunkel.