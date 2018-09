Bereits in der Vergangenheit hat der ADFC mit der Hochstraßentour für mehr Fahrradfreundlichkeit demonstriert. Dieses Jahr findet sie zum 13. Mal statt. (Frank Thomas Koch)

Nach einigem Hin und Her steht fest: Die Fahrraddemo für nachhaltige Mobilität am Sonntag, 16. September, über die Hochstraße kann stattfinden. Mit dem Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) hatte es noch Klärungsbedarf gegeben, weil das ASV unter anderem den Veranstaltern der abgesagten Velotörns hohe Auflagen erteilt hatte.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bremen will sich mit der Fahrrad-Aktion für eine umweltfreundliche Mobilität stark machen. Unter dem Motto „Mehr Platz fürs Fahrrad in der Stadt“ werden Teile der Hochstraßen für den Autoverkehr abgesperrt und für die Fahrraddemonstration des ADFC freigegeben. Gestartet wird um 10.30 Uhr (sammeln ab 10 Uhr) am Ludwig-Franzius-Platz (Europahafen Überseestadt). Die ADFC-Hochstraßentour ist Teil der Veranstaltungsreihe der Vereine ADFC, VCD und Autofreier Stadtraum zur Europäischen Mobilitätswoche.

Weitere Informationen gibt es unter www.autofreierstadtraum.de.