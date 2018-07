Nach der kirchlichen Trauung im Bremer Dom ging es für die Hochzeitsgesellschaft weiter zum Empfang im Park Hotel. Bei bestem Wetter feierte das Brautpaar mit seinen Gästen im Hotel und auf dessen Terrasse. (Maren Beneke)

Dieses Motiv kann sich sehen lassen: Im Hintergrund das altehrwürdige Park Hotel und ein silberner VW Käfer, im Vordergrund eine strahlende Braut umringt von ihren in Ultramarinblau gekleideten Brautjungfern. In einer Reihe gehen die Frauen in Richtung Hollersee, vor ihnen die Fotografin, die die Szenerie mit ihrer Kamera festhält. Ein Bild, das am Ende mit Sicherheit einen herausragenden Platz im Hochzeitsalbum von Friederike Lürßen und Maximilian Graf von Wedel-Gödens bekommen wird.

Am Sonnabend haben sich die Frau aus der Schiffsdynastie aus Vegesack und der Adelige kirchlich im Bremer Dom trauen lassen. Im Anschluss ging es bei bestem Hochsommerwetter weiter zum Empfang ins Park Hotel. Dem Vernehmen nach hat dort unter anderem die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen dem Brautpaar mit einem Ständchen gratuliert. Die Verbindung zwischen der Lürssen-Werft aus Bremen-Nord und dem Orchester besteht schon länger: Das Unternehmen gehört zu den Hauptsponsoren von Sommer in Lesmona, dem Open-Air-Festival der Kammerphilharmonie, das einmal im Jahr in Knoops Park veranstaltet wird.

Bei der Kleiderwahl ging es bei der Hochzeit am Sonnabend eher traditionell zu: Die Männer in Frack und Weste, viele Frauen mit Hut. Lürßen selbst trug ein schlichtes, weißes Kleid mit Rückenausschnitt und weitem Rock. Als Hochzeitsauto hatte das Paar ein festlich geschmücktes, silbernes VW-Käfer-Cabriolet gewählt.

Viel mehr war über die Hochzeit zwischen Lürßen und dem Grafen, der zusammen mit seinem jüngeren Bruder in einem Schloss bei Wilhelmshaven lebt und von dort aus eine Veranstaltungsagentur leitet, nur schwer in Erfahrung zu bringen. Vor dem Hotel hatten sich Mitarbeiter postiert, die jeden ungebetenen Gast freundlich, aber bestimmt abwiesen. Fragen wurden mit "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dazu nichts sagen können" kommentiert. Generell schirmen die Lürßens ihr Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit ab. Das "Manager Magazin" schätzte das Vermögen der Familie, die hinter der gleichnamigen Werften-Gruppe steht, zuletzt auf eine Milliarde Euro. Damit landete sie 2017 auf Platz drei der reichsten Bremer, hinter der Familie Jacobs und Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg.

Für die Hochzeitsgesellschaft ging es am Nachmittag vom Park Hotel direkt weiter zur nächsten Location: Vor dem Park Hotel warteten gleich mehrere große Busse, die die Gäste zum Schloss Gödens bringen sollten. Ein Gebäude mit nicht weniger Tradition, als die beiden Familien, die nun zusammengefunden haben: Im vergangenen Jahr wurde das 500-jährige Jubiläum des noch immer von der Grafenfamilie bewohnten Wasserschlosses gefeiert.