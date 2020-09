Der Hochzeitskorso wurde am Freitag mehrfach in Bremen kontrolliert. (Björn Hake)

Mit einem großen Aufgebot hat die Polizei am Freitagabend ein Hochzeitskorso in der Östlichen Vorstadt kontrolliert. Laut Polizei hatten mehrere Anrufer gegen 18 Uhr den Korso auf der Julius-Brecht-Allee und der Stresemannstraße gemeldet. „Die zumeist sehr hochwertigen Fahrzeuge fielen unter anderem durch laute Motorengeräusche, starkes Beschleunigen und gefährliche Fahrstreifenwechsel auf“, erklärte eine Polizeisprecherin. Dabei soll es auch zu einem illegalen Autorennen gekommen sein, die Polizei ermittelt gegen sechs Verdächtige im Alter von 20 bis 24 Jahren.

In der Bismarckstraße kontrollierten die Einsatzkräfte die Autos umfassend, befragten Zeugen und stellten Videoaufzeichnungen sicher. Unter Beobachtung der Polizei durfte der Konvoi in Kleingruppen seine Fahrt zur geplanten Feier in Hemelingen fortsetzen. Die Kontrolle in der Bismarckstraße war jedoch nicht die erste an dem Tag. Bereits am Mittag hatte die Polizei den Korso in der Vahr kontrolliert. Einzelne Fahrzeuge, darunter auch der weiße Ferrari des Bräutigams, seien zudem auch schon in Osterholz aufgefallen.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 18 Fahrzeuge sowie 46 Personen und fertigten zwei Strafanzeigen an. Gegen einen 20-Jährigen wurde zudem ein Verfahren wegen Nötigung eröffnet. Außerdem sein mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. „Dabei handelt es sich hauptsächlich um Verstöße durch unangepasste Geschwindigkeit und Verursachung von unnötigem Lärm“, so die Polizeisprecherin. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 / 362 14 850 entgegen.