Niedersachsen will bei Clankriminalität härter durchgreifen (Jonas Walzberg/dpa)

Einschüchtern, bedrohen, provozieren, eskalieren: Mitglieder krimineller Großfamilien missachten oft bewusst und öffentlichkeitswirksam geltende Regeln und Gesetze. Mit einer genaueren, systematischen Erfassung Clan-typischer Ereignisse und einer deutlich höheren Polizeipräsenz an Brennpunkten – auch im Bremer Umland – will das Land Niedersachsen gegensteuern. „Wir können Sachverhalte schneller zuordnen und dadurch gezielt reagieren“, erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag in Hannover. Das sei gerade in diesem dynamischen Feld der Clan-Kriminalität enorm wichtig.

„Überall da, wo diese Kriminellen meinen, die Straßen gehören ihnen, sie stünden über dem Gesetz, werden wir ihnen auf den Füßen stehen“, kündigte Landespolizeipräsident Axel Brockmann an. Zur härteren Gangart soll auch der Einsatz von Bereitschaftspolizei oder mobile Wachen in Stadtteilen gehören, die von Clans dominiert werden. Außerdem wollen die Ermittler verstärkt illegal erlangte Vermögen ins Visier nehmen. „Ziel muss es sein, die kriminellen Sümpfe trockenzulegen“, sagte Brockmann. 2019 stellte die Polizei knapp 5,7 Millionen Euro sicher, davon etwa 3,8 Millionen als Bargeld.

Zuordnung durch szenetypische Verhaltensmuster

Erstmals präsentierte die niedersächsische Polizei ein öffentliches Lagebild zur Clan-Kriminalität. Dies diene auch dazu, die Bürger für die Probleme zu sensibilisieren und sie zu ermutigen, sich von Angstmache und martialischem Gehabe nicht einschüchtern zu lassen, sagte der Innenminister. Die Zuordnung von Clan-Delikten erfolge nicht mehr wie in den Vorjahren nachträglich anhand bestimmter Nachnamen oder Herkunftsländer, sondern sofort bei der polizeilichen Datenerfassung mittels szenetypischer Verhaltensmuster. „Nicht jede Großfamilie ist ein Clan“, stellte Boris Pistorius klar. So gebe es auch beim Corona-Ausbruch in Göttingen, der durch Familienfeiern ausgelöst worden war, überhaupt keine Hinweise auf kriminelle Aktivitäten.

2019 hat die niedersächsische Polizei laut Bericht insgesamt 2630 Clan-typische Vorfälle registriert, davon 1585 echte Straftaten wie Körperverletzungen, Diebstahl, Drogenhandel bis hin zu Tötungsdelikten. Die 1646 erfassten Täter waren meist männlich (87 Prozent) und unter 30 Jahren alt (53 Prozent). Jeder Fünfte von ihnen fiel mehrmals negativ auf. Mit Abstand häufigstes Herkunftsland war Deutschland (890 Verdächtige), gefolgt vom Libanon (167) und der Türkei (162). Zu den sonstigen Ereignissen zählte die Polizei ausufernde Hochzeitskonvois mit Blockaden der Autobahn und Schusswaffengebrauch, Einschüchterung von konkurrierenden Imbissbetreibern und auch 59 „Tumultlagen“– etwa wenn die Mitglieder zweier rivalisierenden Großfamilien feindselig aufeinander losgehen.

Sorgen bereiten den Behörden vor allem Drohungen gegen Polizeibeamte und Amtspersonen. So hatten kürzlich in Peine mutmaßliche Clan-Mitglieder das Auto einer Polizistin beschädigt und ihren Kollegen bis nach Hause verfolgt. „Wir werden nicht zulassen, dass diejenigen Frauen und Männer, die jeden Tag unseren Rechtsstaat verteidigen, von Straftätern drangsaliert oder bedroht werden – noch dazu in ihrem Privatleben“, betonte Pistorius.

Regionale Hotspots wie in Berlin, Bremen oder Nordrhein-Westfalen hat das niedersächsische Landeskriminalamt nach Angaben des Präsidenten Friedo de Vries für seinen Zuständigkeitsbereich nicht ausmachen können. „Das verteilt sich nahezu über das gesamte Flächenland, und zwar sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten.“ Die Täter seien oft an ihrem Wohnort oder in der Nähe aktiv.

Gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden

Dadurch gebe es auch eine grenzüberschreitende Kriminalität von und nach Bremen, wenn Mitglieder bestimmter Familien im Speckgürtel der Freien Hansestadt wohnten, erklärte LKA-Chef de Vries. Die Zusammenarbeit mit den Behörden in der Hansestadt sei sehr gut; so gebe es eine gemeinsame Ermittlungsgruppe mit der Polizeidirektion Oldenburg.

Soweit wie die Kollegen in Niedersachsen wollen die Ordnungshüter in Bremen noch nicht gehen, was die Veröffentlichung ihrer Erkenntnisse betrifft. „Es gibt ein internes, operatives Lagebild“, teilte die Polizei mit. „Ob die Erforderlichkeit für ein öffentliches Lagebild besteht, wird derzeit ­geprüft.“ Nach inoffiziellen Angaben rechnet die Bremer Polizei etwa 3700 Personen dem Clan-Milieu zu – entweder weil sie hier ­wohnen oder weil sie hier auffällig geworden sind.

Über die Gesamtzahl der Clan-Angehörigen in Niedersachsen machte Landespolizeipräsident Axel Brockmann keine Angaben. „Die Anzahl aller Familienmitglieder ist für uns nicht erheblich.“ Entscheidend seien, so Brockmann, allein die Täter.