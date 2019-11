Fahrten mit Bussen und Bahnen in Bremen werden ab dem 1. Januar teurer. (CARMEN JASPERSEN)

Wer in Bremen mit dem Bus oder der Straßenbahn unterwegs ist, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) erhöht zum 1. Januar kommenden Jahres die Preise. Im Durchschnitt und über alle Tarife hinweg beträgt die Steigerung 1,6 Prozent. Das Einzelticket für Erwachsene wird statt 2,80 Euro künftig 2,85 kosten. Das Monatsticket statt 66,30 Euro von nun an 67,80 Euro. Das Kurzstreckenticket kostet unverändert 1,45 Euro. Der VBN spricht in seiner Mitteilung von einer „moderaten Tarifanpassung“. Sie entspreche in etwa der Inflationsrate, die für Deutschland in diesem Jahr erwartet werde.