Blick auf das Funkhaus von Radio Bremen. (dpa)

Der Vorsitzende des Rundfunkrats von Radio Bremen, Klaus Sondergeld, fordert ab 2021 von den Gebührenzahlern einen höheren Beitrag. Dafür sprach er sich am Donnerstagabend im Rahmen der Rundfunkratssitzung aus. Das Gremium hat bei seinem aktuellen Treffen den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 einstimmig genehmigt. Demnach rechnet Radio Bremen für das kommende Jahr mit Einnahmen in Höhe von knapp 113 Millionen Euro. Dem stehen Ausgaben von knapp 110 Millionen Euro gegenüber. Der Überschuss von gut drei Millionen Euro benötige der Sender nach eigenen Angaben, um bis zum Ende der Beitragsperiode 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

„Wenigstens Teuerung ausgleichen“

Sondergeld zeigte sich zufrieden, dass Radio Bremen trotz enger Spielräume sein Angebot aufrechterhalte: „Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan gelingt es dem Sender, trotz real sinkender Mittel auch 2018 ohne spürbare Programmeinschnitte auszukommen. Dies kann aber nur dann gelingen, wenn der Rundfunkbeitrag, der seit 2009 stabil ist, in der kommenden Periode ab 2021 wenigstens die Teuerung ausgleicht.“

Bis 2020 ist der Rundfunkbeitrag gedeckelt und beträgt derzeit monatlich 17,50 Euro. Aber für die neue Gebührenperiode ab 2021 ist noch nichts entschieden. Über die Höhe stimmt am Ende die Ministerpräsidentenkonferenz ab. Grundlage dafür ist der Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF. Und deren Chef Heinz Fischer-Heidlberger brachte bereits im Mai eine Erhöhung von mehr als einem Euro ins Spiel. Dem Branchendienst „Meedia“ sagte er, dass die öffentlich-rechtlichen Sender aufgrund veränderter Technik und der Ausdehnung der Mediatheken und Telemedien mehr Geld benötigten. Erst durch den Bericht, den die KEF 2019/2020 vorlegen wird, wird es eine Empfehlung für den Beitrag ab 2021 geben.

Ab 2019 nur noch in HD

So hat die ARD beispielsweise in eine neue Audiothek im Netz investiert, an deren Umsetzung auch Radio Bremen beteiligt ist. Dem Rundfunkrat wurde er auf der Sitzung vorgeführt. Der Sender investiert außerdem in neue Technik für das Magazin „Buten un Binnen“. Dazu verlässt das Team das alte Studio, sendet ab Sonntag aus einem Konferenzraum und vom 15. Dezember bis Anfang 2019 aus dem Keller. Ab 2019 will Radio Bremen nur noch in HD senden. Dadurch spart der Sender jedes Jahr 700.000 Euro.