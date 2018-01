Eine Aufnahme des Hofbräuhauses von 2008. (Frank Thomas Koch)

Gasthaus im historischen Landgerichtsgebäude an der Domsheide muss aus „baustrukturellen Gegebenheiten“ dicht machen.

Schluss, aus, vorbei. Das Hofbräuhaus Bremen hat seine Türen geschlossen. Das Gasthaus in dem historischen Landgerichtsgebäude an der Ostertorstraße 11 an der Domsheide bleibt aus „baustrukturellen Gegebenheiten“ geschlossen. So steht es in einem Aushang am Restaurant. Die Türen des Gastronomiebetriebes mit Biergarten im Innenhof waren bereits am Dienstag nicht mehr geöffnet. So schreiben es auch die Betreiber auf der Internetseite. Dort ist von „bau- beziehungsweise brandschutzrechtlichen Gründen“ die Rede. Auch ein Dienstleister bestätigte gegenüber dem WESER-KURIER, dass vor allem Brandschutzauflagen der Grund für die Schließung seien.

Immobilien Bremen als Liegenschaftsverwalter und der Betreiber (laut Impressum des Hofbräuhaus die Bayerische Schankwirtschaft GmbH & Co.KG) haben sich bislang noch nicht zu der Schließung geäußert. Eine Pressemitteilung soll folgen.

Wie lange das Hofbräuhaus geschlossen ist, steht derzeit noch nicht fest.

++ Weitere Informationen folgen in Kürze. ++