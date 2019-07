Unter welchen ­Umständen die ­Bremen Open International in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch nicht klar. Denn dafür brauchen die ­Sportler eine ­geeignete Halle. (Koch)

Für den Schul- und Hochschulsport ist die Nutzung der Uni-Sporthalle bis auf Weiteres gesichert, für Sportwettkämpfe bleibt die Halle allerdings nach wie vor gesperrt. Für die kalte Jahreszeit ist nach Information der Universität eine provisorische Beheizung und Lüftung durch eine Festzelt-Heizung geplant, wodurch sich das Training hier aufrecht erhalten lasse. Da der Tribünenbereich für die notwendige Verlegung der Belüftungs- und Heizungsschläuche benötigt werde, seien Sportveranstaltungen mit Zuschauerbetrieb nicht möglich, heißt es.

Wie es perspektivisch für die Sportstätten der Uni weitergehen soll, darüber will ein Runder Tisch aus Ressortvertretern im Herbst befinden. „Der Runde Tisch wird voraussichtlich in der zweiten Septemberhälfte zusammenkommen“, berichtet Christina Selzer, Sprecherin des Wissenschaftsressorts. Das Thema werde Teil eines größeren Sanierungsvorhabens der Sportanlagen sein, da der Studiengang Sport wieder eingeführt werde, und daher auch die Außenanlagen saniert werden müssten, erläutert sie.

Auch das Bildungsressort wird mit im Boot sein, schließlich wird die Uni-Sporthalle in erheblichem Maße von der sportbetonten Oberschule an der Ronzelenstraße genutzt. „Die Universität Bremen hat uns zugesichert, dass es für die Heizungsproblematik eine Lösung gibt, die den Sportbetrieb sicherstellt“, erklärt Vivien Barlen, Sprecherin des Bildungsressorts. Perspektivisch werde eine Sportstättenstandortplanung vorgenommen. „Dafür wird es nach der Sommerpause erste Gespräche geben“, so Barlen. „Die Bedarfe der Oberschule an der Ronzelenstraße werden in diesem Zuge mitbetrachtet.“ Weniger rosig sind indes die Perspektiven für Sportwettkämpfe in der Uni-Sporthalle. In besonderem Maße trifft das in diesem Jahr die Judo-Sparte des TV Eiche Horn. Wie seit Jahren haben die Verantwortlichen für Dezember zum „Bremen Open“ in den Sportturm der Uni geladen. Erwartet werden rund 1000 Judoka, etwa ein Viertel von ihnen aus dem Ausland. Fast ebenso hoch ist für gewöhnlich die Zahl der Zuschauer, die das Traditionsturnier von der Tribüne aus verfolgen. Für den TV Eiche Horn bedeutet die anhaltende Tribünensperrung, dass er sich nach räumlichen Alternativen umsehen muss. „Wir haben viele Optionen geprüft, aber es bliebe uns nur, in die Halle 7 auszuweichen, um die Bremen Open stattfinden lassen zu können“, berichtet Fred Siegert, Geschäftsführer beim TV Eiche Horn. Die Mietkosten für die Halle würden sich allerdings im günstigsten Fall auf etwa 26000 Euro belaufen, sagt er. „Das sprengt unser Budget bei Weitem.“ Die Startgebühr von 15 Euro pro Teilnehmer würde ziemlich genau die anfallenden Kosten decken, mehr nicht. So sehr man jetzt auf die Halle 7 hoffe, ein Eins-zu-eins-Tausch wäre der Umzug dorthin nicht, sagt Siegert. Er würde einiges an zusätzlicher Arbeit bedeuten. „Wir müssten 900 Judo-Matten in die Halle 7 schaffen“, erzählt er.

Um die Bremen Open 2019 zu retten, hat sich der TV Eiche Horn an die Veranstaltungsförderung Kultur und Sport bei der Bremer Wirtschaftsförderung (WFB) gewandt, und um Übernahme der Mietkosten für die Halle 7 gebeten. „Das ist aus mehreren Gründen ein schwieriger Fall für die Veranstaltungsförderung“, teilt Jens Joost-Krüger auf Nachfrage mit. Projektanträge müssten bis zum 30. April für das jeweilige Folgejahr eingereicht werden, erläutert der Projektleiter für Kultur- und Sportveranstaltungsförderung. Diese lange Vorlaufzeit sei dadurch begründet, dass man den Veranstaltern frühzeitig Planungssicherheit und einen ausreichend langen Vorlauf geben wolle, um die Veranstaltung überregional bekannt zu machen. „Schließlich handelt es sich bei den Mitteln um Mittel des Senators für Wirtschaft, deren Einsatz festgelegten Kriterien folgt, bei denen es um regionalwirtschaftliche Effekte und um überregionale Aufmerksamkeit für Bremen geht“, betont Joost-Krüger.

Die von der WFB gesetzte Antragsfrist konnte der TV Eiche Horn schon deshalb nicht einhalten, weil die Lüftungsanlage der Uni-Sporthalle im April vergangenen Jahres noch nicht defekt war. „Wir haben daher darum gebeten, unsere Notsituation zu berücksichtigen“, sagt Siegert. Die von der WFB anvisierten regionalwirtschaftlichen Effekte hatte der Beiratsausschuss für Sport in Bezug auf die Bremen Open bereits bei seiner Sitzung im Mai hervorgehoben. Würde das Turnier ins Wasser fallen, gehe der Stadt viel Geld verloren, hieß es seinerzeit unisono aus den Fraktionen. Schließlich seien die Hallenkosten in Relation zu 500 bis 600 Hotel-Übernachtungen, der Bedeutung für die Bremer Gastronomie und zum Imagegewinn für Bremen zu setzen. Sollte es bis Ende August keine Zusage geben, dass die Hallenkosten für die Bremen Open übernommen werden, müsse der TV Eiche Horn die Großveranstaltung schweren Herzens absagen, sagt Siegert. Schließlich könne man von den Teilnehmern nicht verlangen, dass sie Hotel und Reise auf den letzten Drücker buchen – oder eben auch nicht. „Das wäre sehr bitter für uns“, sagt er. „Ob wir die Veranstaltung im Jahr darauf wieder nach Bremen bekommen würden, wäre dann mehr als fraglich.“