Senat entscheidet über Vorlage

Hoffnungen für verkaufsoffenen Sonntag in Bremen steigen

Pascal Faltermann

Am 1. November könnte es in Bremen einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das teilt die City-Initiative mit. Eine entsprechende Vorlage muss dazu aber in der kommenden Woche vom Senat verabschiedet werden.