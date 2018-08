Jungunternehmer Ben Kohz zeigt, wie man am Hofladenautomaten bezahlt. In Bremen stehen bislang zwei dieser Ernteboxen. (Elke Hoesmann)

Spät von der Arbeit gekommen, hungrig, aber keine Lust, noch einzukaufen, was tun? Da hilft ein Automat, sagt Ben Kohz. Groß und grün steht die „Erntebox“ an der Straße, in den Fächern lagern frische Eier, Rindergeschnetzeltes, Hackfleischsoße, Käse, Fliederbeerensirup. Alles gekühlt und fast alles aus der Region.

Rund um die Uhr können Kunden zugreifen, Ware auswählen und mit EC-Karte oder Bargeld zahlen. Politikstudent Kohz (22) und sein Kompagnon Jonas Meder (24) hatten die Idee zum Hofladen in der Stadt. Die meisten Lebensmittel liefert ein Landwirt aus Nordenham. Das Start-up funktioniert so: Will ein Bauer seine Produkte ohne weiteren Aufwand in der Stadt anbieten, muss er den Automaten kaufen (rund 15.000 Euro).

Die Jungunternehmer übernehmen dann den kompletten Service, so Kohz. Vom Marketing bis zur Aufstellung und Wartung des Geräts. Zwei Mitarbeiter holen die Lebensmittel vom Hof und bestücken den Automaten. Zeigt er Leerstände an – das Gerät ist an einen Server angeschlossen – fahren sie los mit ihrem grünen Transporter und füllen wieder auf. Dafür erhält „Erntebox“ eine Umsatzpauschale von rund zehn Prozent.

„Die frischen Eier schmecken besonders gut.“ Sabine Kurz lobt das neue Angebot, sie zieht öfter Ware aus dem Hofladenautomaten auf dem Stadtwerder (Tanzwerder 20). Auf dem Weg nach Hause kommt sie am Gerät vorbei. Auch die Hackfleischsoße und der Frischkäse seien sehr lecker, sagt sie. Bislang gibt es nur zwei „Ernteboxen“ in Bremen, die andere steht in Habenhausen (Baumhauser Weg 12).

Der Jungunternehmer gibt sich überzeugt, dass sich noch mehr Produzenten aus der Region beteiligen werden. Ziel sei, weitere Produkte direkt vom Bauernhof anzubieten, „vor der Tür und immer erreichbar“. Die Pilotphase ende im September, sagt Kohz. Bis dahin wird noch einiges ausprobiert, so könnten die Lebensmittel im Automaten wechseln.

Nicht gerade günstig

Chips aus Landkartoffeln dürften aber wohl drin bleiben. Sie seien fast so beliebt wie die Eier, erzählt er. Sechs Eier kosten 2,50 Euro, ein Stück Käse „Butendieker Rauch“ fünf Euro. Die meisten Produkte sind nicht gerade günstig. „Das wollen wir auch gar nicht“, betont Kohz. Qualität koste eben, und die Landwirte sollten einen fairen Preis bekommen. Außerdem gehe es um ein Zusatzangebot für Menschen, die lange arbeiten. Eine kaufkräftige Klientel also? Der 22-Jährige nickt. „Wir sind jetzt auf der Suche nach weiteren Standorten. Zum Beispiel in Schwachhausen“. Und das sei weitaus schwieriger, als neue Landwirte für das Start-up zu finden.

Derzeit kooperiere man mit der Gewoba und einer Fleischerei. Weil die Automaten einen Stromanschluss bräuchten, müssten auch Ämter eingeschaltet werden. „Wir lernen gerade viel“, sagt der Jungunternehmer aus Süddeutschland. Aber die Idee komme an in Bremen, beteuert er, die Boxen würden gut angenommen. „Es läuft immer besser.“