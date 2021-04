Speziell für Covid-19-Patienten gibt es in Bremen nur noch vier freie Intensivbetten. (Peter Kneffel / dpa)

Das Land Bremen verfügt über 170 Betten zur intensivmedizinischen Betreuung, doch davon sind 17 aktuell verfügbar. Für eine corona-spezifische Versorgung gibt es noch vier Betten. Nach dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) waren am Montagnachmittag 153 Betten belegt, 52 mit Covid-19-Patienten. 34 werden beatmet. Seit dem 27. März ist die Belegung stetig und steil angestiegen.

Der Sprecher der Gesundheitsbehörde Lukas Fuhrmann weist darauf hin, dass von den in der Stadt Bremen behandelten 40 Covid-19-Intensivpatienten aktuell fast die Hälfte aus dem Umland käme. In Bremen-Stadt ist die Reserve mit knapp fünf Prozent der Betten knapper als in Bremerhaven (26 Prozent). Das Land verfügt über eine Notfallreserve von 138 Betten, die innerhalb von sieben Tagen aktiviert werden kann.

In Niedersachsen sind im Landesdurchschnitt rund 18 Prozent der Intensivbetten nicht belegt und 14 Prozent der Patienten haben eine Covid-19-Infektion. Rund um Bremen werden die Kapazitäten auch in Delmenhorst, Oldenburg und Vechta knapper. Im grünen Bereich mit mehr als 25 Prozent freier Betten sind die Kreise Diepholz, Verden und Osterholz.