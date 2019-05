Die Hilfedichte liegt bei rund 62 Fällen je 1000 Jugendeinwohner (Alter von 0 bis unter 21 Jahre). (Bernd Weißbrod / dpa)

Hilfen zur Erziehung sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt, Abschnitt Kinder- und Jugendhilfe. Unterstützung kann in ambulanter Form (also in Beratungsstellen oder bei Familien zu Hause), teilstationär (in Tagesgruppen) oder stationär (in betreuten Wohngruppen, Heimen oder Pflegefamilien) geleistet werden.

Im Gesetzestext heißt es: „Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.“ Art und Umfang der Hilfe habe sich nach dem „erzieherischen Bedarf“ zu richten.

Die Stadt Bremen weist bei staatlicher erzieherischer Unterstützung in einem Vergleich mit 13 anderen Großstädten (darunter Dresden, Dortmund, Berlin, Essen, Köln, Hannover und Hamburg) „nach wie vor die höchste Hilfedichte auf“. Das geht aus dem jüngsten Bericht über die Entwicklung der Sozialleistungen hervor. Die Hilfedichte liegt bei rund 62 Fällen je 1000 Jugendeinwohner (Alter von 0 bis unter 21 Jahre). Der Durchschnitt der Städte ist mit knapp 40 Fällen angegeben.

Mehr zum Thema Hilfe zur Erziehung Alles andere als Super-Nannys Kristin Grünewald und Tina Neumann arbeiten für einen freien Träger der Jugendhilfe, der sowohl ... mehr »

Die Ausgaben Bremens für ambulante Hilfen zu Erziehung beliefen sich laut Controllingbericht im vergangenen Jahr auf 67,7 Millionen Euro. Das war etwas mehr als eingeplant, und es sind drei Millionen Euro mehr als im Vorjahr. 2017 lag die Summe bei 72,4 Millionen Euro. Nicht eingerechnet sei der Bereich der Schulassistenzen, der dem Bildungsressort erstattet werden muss.

Im aktuellen Controllingbericht heißt es weiter, dass im Bereich der Inobhutnahme (Unterbringung in Heimen, Pflegefamilien und Wohngruppen) sowohl die Belegtage pro Jahr (Zunahme um 24,7 Prozent) als auch die Neuaufnahmen (fast 30 Prozent mehr) deutlich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Das Gros der Kinder, die im Heim untergebracht wurden, war im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren.

Mehr zum Thema Interview „Je früher, desto besser“ Der Leiter des Jugendamts Bremen Rolf Diener spricht im Interview unter anderem über die steigenden ... mehr »

6,3 Millionen Euro gab die Stadt Bremen im vergangenen Jahr für betreutes Wohnen aus (in Wohngemeinschaften oder alleine mit regelmäßigem Kontakt zu Sozialarbeitern), 7,8 Millionen Euro für Vollzeitpflegeplätze – in Pflegefamilien – und für Heimplätze gut 73 Millionen Euro (für 981 Fälle).

Dazu heißt es in dem Bericht, der am 3. Mai den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschuss der Bürgerschaft vorgelegt wurde: „Die Ausgaben für die Heimunterbringung haben deutlich um 5,68 Millionen beziehungsweise 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr angezogen. Zum einen sind hier die Fallzahlen angestiegen, zum anderen sind auch die einzelnen Maßnahmen in der Heimerziehung teurer geworden.“

Vor eine große Aufgabe sei die Jugendhilfe durch besonders herausfordernde Einzelfälle gestellt, deren Zahl zunehme und die sehr personal- und damit kostenintensiver Betreuung bedürften.