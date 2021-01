70 Feuerwehrleute waren in Walle im Einsatz, um den Brand zu löschen. (Marcel Kusch / dpa)

Bei einem Feuer in der Nordstraße in Walle ist am Dienstagabend ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr Bremen wurde gegen 23 Uhr ein Brand in Walle gemeldet. Beim Eintreffen der rund 70 Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des dreistöckigen Reihenhauses bereits in voller Ausdehnung. Nach rund einer Stunde hatten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle, gegen 0.30 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht.

Die Bewohner hatten das Haus beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wie das Feuer entstehen konnte, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.