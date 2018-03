Feuer in einem Hochhaus: Die Feuerwehr musste am Freitagabend in Bremen-Tenever ausrücken. (Christian Butt)

In einem Hochhaus im Bremer Stadtteil Tenever ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen, wie sie auf Nachfrage sagte. Niemand wurde verletzt. Es enstand jedoch ein hoher Schaden.

Das Feuer war im vierten Stock eines 15-geschossigen Wohnblocks in der Wormser Straße ausgebrochen. Laut Feuerwehr waren in der Küche mehrere Möbel in Brand geraten. Nachbarn bemerkten das Feuer aufgrund des piependen Rauchmelders. Die Bewohner hatten die Wohnung bereits verlassen.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen, teilte die Feuerwehr Bremen mit. (cah)