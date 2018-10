Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, ist neuer Bremer Kohlkönig. Er wurde am Donnerstagabend bei der Roland-Runde der Bremer Landesvertretung in Berlin als Nachfolger von Bremens Tatort-Kommissarin Sabine Postel gekürt. Staatsrätin Ulrike Hiller hatte wieder rund 200 Gäste zu dem traditionellen Grünkohl- und Pinkel-Essen in die Hauptstadt eingeladen. „Mit der diesjährigen Roland-Runde beweisen wir einmal mehr, wie spannend Bremen und Bremerhaven sind“, stimmte Hiller, Bremens Bevollmächtigte beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit, die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien auf die Runde ein. Für Stärkung sorgte der Chefkoch des Bremer Park Hotels, Christian Jentke, mit seinem ganz persönlichen Grünkohl-Rezept – unterstützt vom Team der bremischen Landesvertretung um Küchenchef Martin Neumann. Am Ende lüftete Hiller das Geheimnis und kürte Münch, früher Polizeipräsident und Innenstaatsrat in Bremen, zum Kohlkönig. Die Bremer Roland Runde in Berlin fand zum 64. Mal statt.