Die Olympia-Sieger Aljona Savchenko und Bruno Massot sind im kommenden Jahr die Gaststars bei "Holiday on Ice". Auch in Bremen treten die Beiden auf. Vorher bekommt ein Bremer Kind aber noch die Möglichkeit, mit dem Paar zu trainieren. (Morris Mac Matzen)

Besser hätte das Jahr für Aljona Savchenko und Bruno Massot nicht laufen können: Im Februar gab es die Gold-Medaille bei Olympia, wenige Wochen später wurde das Eiskunstlaufpaar Weltmeister. Seitdem lassen es die Beiden etwas ruhiger angehen. Im kommenden Jahr, nämlich am 20. Februar, tritt das Paar in Bremen bei der Jubiläumsshow von „Holiday on Ice“ auf.

Doch nicht nur die Stars werden dann das Eis unsicher machen: Pro Stadt darf ein Kind oder Jugendlicher seine eigene Kür in der Show zeigen. Zudem bekommen die jungen Eiskunstläufer die Möglichkeit, im Vorfeld mit den Olympiasiegern zu trainieren. Voraussetzungen sind: Die jungen Bewerber müssen sowohl am 4. November als auch am 20. Februar Zeit haben, um in Oberstdorf zu proben und dann in der Show aufzutreten.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 7. Oktober. Bremer zwischen sechs und 16 Jahren können ihre Bewerbung mit Video, das ihr Eiskunstlauf-Können zeigt, Foto und Motivationsschreiben per E-Mail an academy@holidayonice.com einreichen. In Bremen ist die Jubiläumsshow vom 20. bis 24. Februar in der ÖVB-Arena zu sehen.

