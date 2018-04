Eiskunstlauf ist ihre Leidenschaft. Die Paarlauf-Olympiasieger und Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot sollen im Februar 2019 in der Bremer ÖVB-Arena auftreten. (dpa)

Elegant gleiten Aljona Savchenko und Bruno Massot über das Eis. Sie drehen sich um die eigene Achse, zeigen Hebefiguren und rufen damit Erinnerungen an Bilder wach, die um die Welt gingen: Bei den Olympischen Winterspielen in Peyongchang gewann das Eiskunstlaufpaar im Februar mit einer neuen Weltrekordpunktzahl von 159,31 Punkten die Goldmedaille für Deutschland.

Dass sie in Hamburg am Mittwochmorgen einen Auszug aus genau jener Kür präsentierten, hat einen besonderen Grund. Savchenko und Massot sind die Gast-Stars der neuen Holiday On Ice-Show, die im Februar 2019 Station in der Bremer ÖVB-Arena macht. Wer die beiden unbedingt sehen möchte, sollte mit dem Kauf der Karten allerdings etwas warten: Noch steht nicht fest, an welchen der sieben Bremer Termine die Paarlauf-Olympiasieger und Weltmeister dabei sind. Auch der Titel der Show, Informationen zum Konzept und der Cast werden erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Meistbesuchte Eisshow der Welt

Fest steht: Mit der neuen Show feiert Holiday On Ice sein 75-jähriges Bestehen. Angefangen hat alles am 25. Dezember 1943. In einem kleinen Hotel in Toldeo (Ohio) fand an jenem ersten Weihnachtstag die erste Holiday On Ice-Show statt. Mit mehr als 329 Millionen Besuchern, 104 verschiedenen Produktionen und rund 56.000 Vorstellungen in über 80 Ländern auf allen fünf Kontinenten ist Holiday On Ice laut Guiness-Buch der Rekorde offiziell die meistbesuchte Eisshow der Welt.

„Darauf sind wir unheimlich stolz“, sagt Peter O’Keeffe von der Leitung. „Während wir auf unser Jubiläum zusteuern, wollen wir aber nicht nur zurückblicken und uns sagen, wie toll wir waren, sondern vor allem nach vorne schauen. Wie sieht die Zukunft der Eis-Unterhaltung aus? Wie können wir unsere Shows noch besser machen?“

Für die Jubiläums-Produktion hat Holiday On Ice deshalb den renommierten Artistic Director Kim Gavin verpflichtet. Der Brit- und BAFTA-Award Gewinner arbeitete bereits mit Künstlern wie Robbie Williams, Take That oder Pink zusammen und inszenierte 2012 die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London. Laut Peter O’Keeffe wird es „die größte Holiday On Ice Show aller Zeiten“.

Aufgrund anderer Verpflichtungen können Aljona Savchenko und Bruno Massot nicht bei allen Terminen dabei sein, sollen pro Stadt aber mindestens einen Auftritt haben. Neben einer extra für die Show entworfenen Kür, die derzeit noch in Arbeit ist, werden sie auch einen Auszug aus ihrer Olympia-Kür aufs Eis bringen.

Nach dem intensiven Olympia-Erlebnis freuen sich Savchenko und Massot auf die neue Herausforderung. „Jeder Schlittschuhläufer träumt davon, irgendwann mal in einer Eisshow aufzutreten“, so Massot. „In Wettkämpfen sind wir stets an Regularien gebunden. Bei einer Show ist man viel freier und kann kreativ werden. Holiday On Ice gibt uns die Möglichkeit, den Leuten eine ganz andere Seite von uns zu zeigen.“

Massot, der aus Frankreich stammt und seit 2017 die deutsche Staatsbürgerschaft hat, fährt seit seinem siebten Lebensjahr auf Schlittschuh. Savchenko, die in der Ukraine geboren wurde, stand schon im zarten Alter von drei Jahren das erste Mal auf dem Eis. „Schlittschuhe anzuziehen ist für mich, als würde ich Hausschuhe tragen“, sagt sie lächelnd. „Sobald ich auf dem Eis stehe, vergesse ich alle Sorgen.“

Weitere Informationen

Holiday On Ice: 20. bis 24. Februar 2019, ÖVB-Arena. Tickets ab 25,90 Euro.

www.holidayonice.com