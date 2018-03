Die Holocaust-Überlebende Tova Teitelbaum aus Israel in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Bremen. (Frank Koch)

"Eines Tages", sagte Tova Teitelbaums Vater einmal zu ihr, "wirst du meine Geschichte erzählen." Lange ist es ihr schwergefallen, sich mit seiner und ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. "Es berührte mich zu sehr", sagt sie. Doch er behielt recht: Zusammen mit ihrem Sohn schrieb sie ein Buch über sein Wirken während des Holocausts. Obwohl er als orthodoxer Jude selbst größter Gefahr ausgesetzt war, rettete Jonas Eckstein Hunderten jüdischen Kindern das Leben.

Bis vor wenigen Jahren wusste seine Tochter nur wenig von seinen Taten. "Wie viele er wirklich gerettet hatte, wurde mir erst während der Buchrecherche bewusst", erzählt Teitelbaum. Zwar sprachen ihre Eltern viel über den Holocaust, etwa wie sie die Repressalien in Pressburg – dem heutigen Bratislava – erlebt hatten und über die Inhaftierung im KZ Theresienstadt. Doch was ihr Vater riskiert hatte, um fremde Leben zu retten, und wie ihre Mutter ihn dabei unterstützte, verschwiegen sie. Warum, kann Tova Teitelbaum nur vermuten. "Sie waren sehr bescheiden", sagt sie.

Redseliger waren die von ihm Geretteten. Sie erfuhr, dass ihr Vater im Keller seines Hauses Dutzende von Kindern untergebracht hatte, von denen viele aus Polen geflüchtet waren. Andere versteckte er in einer Synagoge. Vor dem Krieg hatte es Jonas Eckstein als Ringer zu großer Bekanntheit gebracht, nun nutzte er seine Kontakte zu ehemaligen Bewunderern, um sich vor Aktionen der SS und Gestapo warnen zu lassen. Auch um die Verpflegung der Kinder kümmerte er sich. Wie es ihm gelang, das Geld für die Lebensmittel zu organisieren, weiß seine Tochter bis heute nicht.

Ihr eigenes Leben hat Teitelbaum ebenfalls dem Mut anderer Menschen zu verdanken. Um ihr Kind und auch die von ihnen Versteckten zu schützen, gaben ihre Eltern sie in die Obhut einer katholischen Bekannten. Die nahm sie mit zu ihrer Familie in einen Vorort von Bratislava und gab Tova als ihr uneheliches Kind aus. Erinnerungen an diese Zeit hat Teitelbaum kaum. Einzig eine christliche Hochzeit und ein Jesus-Bild, das über ihrem Bett hing, sind ihr noch vor Augen.

"Ich habe einfach Glück gehabt"

Vom Tag, an dem sie wieder mit ihren Eltern zusammenkam, weiß sie nur aus Erzählungen. Mutter und Vater sollen ihr fremd gewesen sein. Sie habe sich geweigert, mit ihnen zu gehen – "weil sie Juden waren", wie Teitelbaum erzählt. Später blickte sie ihre Mutter an. "Du hast mich allein gelassen", sagte sie zu ihr.

Nach 1945 wollten die Ecksteins nach Israel auswandern, was der Unabhängigkeitskrieg verhinderte. Über Prag und Rom kamen sie nach Australien, wo sich die Familie eine neue Existenz aufbaute. 1964 ging Tova allein nach Israel, lernte ihren heutigen Mann kennen und wurde in Haifa sesshaft, wo sie als Englischlehrerin tätig war. Sie begann zu schreiben. Kindergeschichten und Prosa über den Holocaust.

Der verfolgt sie noch immer: Sie geht stets mit reichlich Bargeld und nie ohne Nahrung aus dem Haus. "Wer weiß, was einem passieren kann", sagt sie. Filme und Literatur über die Shoa meidet sie. "Schindlers Liste" etwa sah sie nur teilweise, danach hat sie drei Tage lang geweint. Das Schicksal eines Mädchens, das sich ohne Eltern unter einem Bett vor SS-Truppen verstecken wollte, war ihr zu nahe gegangen. Denn das Mädchen hätte auch sie sein können. "Ich habe einfach Glück gehabt", sagt Teitelbaum.

An diesem Donnerstag hält sie um 17 Uhr im Festsaal der Bürgerschaft eine Rede anlässlich der christlich-jüdischen Woche der Brüderlichkeit. Unter dem Titel "Das Überleben meiner Familie im Holocaust mit Hilfe von Christen" wird die 76-Jährige sowohl vom Wirken ihres Vaters als auch von ihrer eigenen Geschichte erzählen.