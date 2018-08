Vor dem Überfall hatten die Werder-Bremen-Fans nach der 0:3-Niederlage ihrer zweiten Mannschaft das Holsteinstadion verlassen. Anschließend wurden sie von einem halben Dutzend gegnerischer Hooligans zu Fuß und in einem Linienbus bis zum Hauptbahnhof verfolgt und dort niedergeschlagen. (Frank Molter/dpa)

Im August 2015 waren zwei Anhänger des SV Werder Bremen nach einem Drittligaspiel in Kiel von Holstein-Fans überfallen, zusammengeschlagen und beraubt worden. Anderthalb Jahre später verurteilte das Kieler Amtsgericht sechs Hooligans zu Jugend- und Freiheitsstrafen zwischen einem und zwei Jahren sowie 2000 Euro Schmerzensgeld. Fünf Angeklagte akzeptierten damals das Urteil. Ein 28-Jähriger, der Rechtsmittel einlegte, wurde jetzt vom Kieler Landgericht freigesprochen. Dies teilte eine Gerichtssprecherin jetzt auf Nachfrage mit.

In erster Instanz war der Angeklagte noch wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Vor der Berufungskammer räumte er in dem zweitägigen Prozess zwar ein, sich zur Tatzeit „in der Hooligan-Szene bewegt“ zu haben. Mit dem Überfall am Kieler Hauptbahnhof habe er jedoch nichts zu tun gehabt.

Drei Jahre nach dem Vorfall urteilte die Kammer im Zweifel für den Angeklagten, der sich zu Prozessbeginn von der Ultra-Szene distanziert und der Gewalt abgeschworen hatte. Auch die Staatsanwältin war nach Widersprüchen in den Aussagen der Opfer nicht von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Sie forderte Freispruch.

Vor dem Überfall hatten die Werder-Bremen-Fans nach der 0:3-Niederlage ihrer zweiten Mannschaft das Holsteinstadion verlassen. Anschließend wurden sie von einem halben Dutzend gegnerischer Hooligans zu Fuß und in einem Linienbus bis zum Hauptbahnhof verfolgt und dort niedergeschlagen. Dabei raubten die Angreifer ihre Fanschals und ein Banner, das die Bremer während des Fußballspiels im Gästeblock an einem Zaun befestigt hatten.

Jagdaufruf per Whatsapp

Wie die polizeiliche Auswertung ihrer Handys ergab, hatten die Schläger nach dem Heimsieg von Holstein Kiel die Mitglieder ihrer Whatsapp-Gruppe zur Jagd auf die beiden Zeugen aufgerufen. Noch am selben Abend stellten sie Fotos der erbeuteten Gegenstände als Trophäen ins Internet. Bei dem Überfall erlitten die Werder-Fans Prellungen und Hämatome am ganzen Körper. Zu den weiteren Verletzungen zählten eine aufgeplatzte Lippe, Nasenbluten, eine Halswirbelverstauchung und eine leichte Gehirnerschütterung.