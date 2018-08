Luna freut sich auf die Zeit in Bremen. Bis Sonntag ist das Floß an der Schlachte. (Christina Kuhaupt)

Langsam schippert das selbst gebaute Holzfloß die Weser entlang. Einige Bremer, die an der Schlachte die nachmittägliche Sonne genießen, beobachten, wie das Gefährt am Anleger 2 festmacht. Drei Wochen lang sind die Aktivisten von Robin Wood mit dem Floß von Hannover nach Bremen gefahren. Unterwegs machten sie abends Halt in einzelnen Städten, um Interessierte darüber aufzuklären, was das günstige Steak aus der Gefriertruhe mit den geschädigten Wäldern in Deutschland zu tun hat.

Noch gar nicht richtig in Bremen angekommen, kommt es schon zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei. Die Beamten möchten von den Umweltaktivisten gerne die Erlaubnis zum Anlegen in Bremen sehen. Nach einer kurzen Diskussion hat sich das Missverständnis offenbar aufgeklärt: Die Aktion ist angemeldet und erlaubt.

„Überall wird man anders empfangen“, sagt eine Aktivistin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Das ganze Wochenende wird das Floß von Robin Wood noch an der Schlachte zu finden sein. Dort wollen die Aktivisten mit ihren Besuchern ins Gespräch kommen und sie darüber informieren, wie etwa das Nitrat im Trinkwasser oder die abgeholzten Tropenwälder mit der Massentierhaltung in Deutschland zusammenhängen.

Auf ihrer kleinen Reise haben sie nach eigenen Angaben Wasserproben genommen und den Nitratwert im Trinkwasser gemessen. Normalerweise dürfen demnach höchstens 50 Milliliter im Wasser gemessen werden. In Nienburg hätten sie in einer Probe mehr als 90 Milliliter Nitrat gefunden. Das muss sich laut der Aktivistin Luna, die ihren vollen Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen möchte, ändern. Deshalb auch die Aktion mit dem Floß, die Robin Wood jedes Jahr organisiert. Am Freitagabend gibt es rund um das Floß um 20 Uhr ein Konzert des Duos „Spezielle Geräusche für landwirtschaftliche Grauzonen“. Musik, die sich auch dem Motto „Wald statt Wurst“ von Robin Wood widmet.