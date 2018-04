Die Spekulationen haben ein Ende: Wie die Polizei Bremen am Freitag bestätigte, hat tatsächlich ein Bremer Beamter einen Sticker des umstrittenen Labels "Spaß kostet" auf seinen Schlagstock geklebt.

Das Foto, das von einem Werderfan beim Spiel gegen RB Leipzig am vergangenen Sonntag am Weserstadion aufgenommen wurde, hatte im Netz hitzige Diskussionen losgetreten. Schnell wurde die Vermutung laut, es handele sich um eine Fälschung, der Aufkleber sei mit einem Bildbearbeitungsprogramm in der Foto montiert worden.

Dem ist jedoch nicht so, wie Polizeisprecher Nils Matthiesen dem WESER-KURIER bestätigte. "Der Kollege hat den Aufkleber inzwischen selbst entfernt." Es werde nun geprüft, ob eine Straftat vorliege und Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Zudem gebe es einen Arbeitsauftrag, eine einheitliche Lösung zu entwickeln, mit der die Beamten ihre Ausrüstung individualisieren können. So solle in Zukunft vermieden werden, dass die Kollegen private Aufkleber verwenden.

Bereits am Donnerstag hatte sich die Polizei Bremen von dem Fall distanziert. Ein solches Label werde nicht geduldet, sagte Matthiesen. Bei "Spaß kostet" handelt es sich um eine umstrittene Marke aus Weimar. Das Label verkauft auf seinem Onlineshop Kleidung und Aufkleber mit reißerischen Sprüchen und richtet sich damit unter anderem an die rechte Hooligan-Szene.

Die Bürgerschaftsfraktion der Bremer Linken nahm den Fall am Donnerstag zum Anlass für eine Anfrage an den Senat. Darin wird das Label unter anderem mit einer bundesweiten Razzia gegen die rechtsterroristische Gruppierung 'Blood and Honour' in Verbindung gebracht, bei der 2006 auch die Räumlichkeiten des Betreibers von "Spaß kostet" durchsucht wurden.