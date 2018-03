Mit Augenmaß: Chefarzt Erik Chankiewitz setzt die Spender-Hornhautschicht ein. (Frank Thomas Koch)

Roland Zweibart liest für sein Leben gern. Am liebsten sitzt er in einem Café mit angeschlossener Buchhandlung, er liest und lässt sich von den vielen Büchern um ihn herum inspirieren. Vor gut eineinhalb Jahren bemerkte der 73-Jährige, dass die Texte immer stärker vor seinen Augen verschwimmen. Auch eine Lesebrille kann das Defizit nicht mehr ausgleichen. „Am Anfang dachte ich, das ist eine typische Entwicklung, die eben mit dem Alter kommt“, sagt er. „Aber als die Lesebrille nicht mehr ausreichte, habe ich mir Gedanken gemacht. Immerhin sind einige Jahre zuvor wegen eines Grauen Stars in beide Augen Linsen eingesetzt worden“, erzählt er.

Der Augenarzt kann an den Linsen keine Verschlechterung feststellen, wohl aber an der Hornhaut. Die Untersuchung ergibt: Roland Zweibarts Sehkraft hat nachgelassen, weil er an einer sogenannten Fuchs-Endotheldystrophie leidet, die auch als Fuchs‘sche Krankheit bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um eine erblich bedingte Hornhauterkrankung der Augen. Die Zellen auf der innersten Schicht der Hornhaut gehen zugrunde, diese sogenannten Pumpzellen befreien die Hornhaut permanent von Wasser und halten sie damit transparent. Verringert sich die Zahl dieser Endothelzellen immer weiter, geht diese Funktion zur Entwässerung nach und nach verloren. Die Hornhaut trübt ein, sie quillt auf und die Sehkraft lässt nach, wie ihm der Augenarzt erklärt. Er rät zu einem Eingriff. „Ansonsten würde ich immer mehr an Sehkraft verlieren, und das könnte sogar zur Erblindung führen“, sagt der 73-Jährige. Das Auge hatte zum Zeitpunkt der Untersuchung nur noch eine Sehkraft von 35 Prozent.

Eine andere Behandlung, die die fortschreitende Zerstörung der Pumpzellen verhindern kann, gibt es nicht. Seit einigen Jahren gibt es dafür ein spezielles Operationsverfahren: Statt der gesamten Hornhaut muss dabei lediglich die erkrankte innerste Schicht entfernt und durch eine identische Schicht einer Spenderhornhaut ersetzt werden. DMEK wird dieses Verfahren genannt, das Kürzel steht dabei für Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty, was aus dem Englischen übersetzt so viel bedeutet wie der Ersatz im innersten Teil der Hornhaut-Membran.

„Der große Vorteil an diesem Verfahren ist die schnelle Heilungsphase. Außerdem erreichen wir mit einer Sehschärfe von über 80 Prozent ein Ergebnis, das früher undenkbar war. 70 Prozent benötigt man, um ein Auto fahren zu dürfen“, sagt Dr. Erik Chankiewitz. Die Sehverbesserung trete auch viel schneller ein. Der Chefarzt der Augenklinik am Klinikum Bremen-Mitte kennt das vergleichsweise neue Verfahren, seit es sich vor gut zehn Jahren in Deutschland etabliert hat und in der folgenden Zeit immer weiter verfeinert wurde. „Das war ein echter Sprung in der Entwicklung, weil damit einzelne Schichten der Hornhaut transplantiert werden konnten – und der Großteil der Hornhaut unangetastet bleibt“, betont der Augenarzt. Eine Operation in Vollnarkose wie bei einer kompletten Hornhaut-Transplantation ist nach Angaben des Chefarztes ebenfalls nicht notwendig, eine lokale Betäubung reiche für den minimal-invasiven Eingriff aus.

„Bei der Fuchs‘schen Krankheit sind die typischen Anzeichen, dass die Patienten immer schlechter sehen, vor allem morgens ist dies besonders ausgeprägt“, beschreibt der Augenarzt. „Dazu kommt, dass sie besonders schnell geblendet sind.“ In den meisten Fällen sind nach Angaben des Chefarztes beide Augen von der Erkrankung betroffen, und da sie erblich bedingt ist, tritt die Fuchs‘sche Krankheit oft bei mehreren Familienmitgliedern auf. Das kann Roland Zweibart bestätigen, auch in seiner Familie ist die Fuchs‘sche Krankheit bekannt. Der 73-Jährige profitiert davon, dass inzwischen nach dem DMEK-Verfahren operiert wird. Aufgeregt war er vor dem Eingriff nicht, wie er sagt. „Ich habe mich ausführlich informiert und viel darüber gelesen“, sagt er. In diesem Fall mit einer teuren Leselupe, die er sich nach der Diagnose zugelegt hat. „Bis zur Operation wollte ich nicht ganz aufs Lesen verzichten, und die Lesebrille reicht ja nicht mehr ganz aus.“

Die Hornhautschicht, die in Roland Zweibarts rechtes Auge eingesetzt wurde, ist eine Spende eines verstorbenen Menschen. Die Augenklinik an dem Bremer Krankenhaus bezieht die Transplantate über die Hornhautbank der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG). Mitarbeiterinnen der Gesellschaft haben ein Büro am Klinikum Mitte, sie entnehmen Verstorbenen, die zu Lebzeiten einer Hornhautentnahme zugestimmt haben, die Spenden. Im vergangenen Jahr haben nach Angaben der DGFG 102 Menschen im Klinikum Mitte ihre Hornhaut gespendet. Zudem wurden 337 Hornhäute von der Gesellschaft an die Augenklinik vermittelt. In beiden Kategorien sei das ein deutschlandweiter Spitzenwert, das Klinikum Mitte sei damit Vorreiter in Sachen Gewebespende, wie die Gesellschaft betont.

Der Eingriff am Auge ist echte Filigran-Arbeit: Chefarzt Erik Chankiewitz muss zunächst die aus einer Gewebebank gelieferte Hornhaut abpräparieren. Außerdem wird die Anzahl der so wichtigen Pumpzellen überprüft: „Normal sind im Schnitt 2500 Zellen, Transplantate mit weniger als 2200 Pumpzellen setzen wir nicht ein“, betont der Arzt. Stimmen die Voraussetzungen, kann die Transplantation beginnen, dafür benötigt der Arzt nicht nur echtes Fingerspitzengefühl, sondern auch viel Erfahrung.

Seit 2016 leitet Chankiewitz die Augenklinik an dem Bremer Krankenhaus, davor hat er Patienten mit dem DMEK-Verfahren unter anderem in Kliniken in Erlangen, Essen und Halle behandelt. „Das Häutchen wird schließlich passend gemacht und markiert, damit es richtig herum eingesetzt wird“, erklärt der Arzt. Zuvor wird die kranke Hornhautschicht bei dem Patienten entfernt. Bei der DMEK muss nach Angaben des Arztes nur ein kleiner Schnitt von zwei Millimetern am Hornhautrand gemacht werden, über den das zusammengerollte Spenderscheibchen eingebracht wird. Anschließend wird das Transplantat vorsichtig durch eine spezielle Klopftechnik entfaltet und mit einer Gasblase an die Hornhautrückfläche angepresst.

„Rund eine Viertelstunde dauert der Eingriff, danach bleiben die Patienten in der Regel zwei Tage in der Klinik“, sagt der Augenarzt. 24 Stunden sollen sie möglichst auf dem Rücken liegen, damit sich die transplantierte Schicht an die Hornhaut anpressen kann und nichts verrutscht. Angst vor einer Abstoßungsreaktion, was bei Organtransplantationen ein großes Risiko ist, müssen die Patienten in der Regel nicht haben, sagt Chankiewitz. „Die Rate liegt unter einem Prozent, unter anderem weil das Häutchen nicht durchblutet ist und es sich um so wenig Gewebe handelt, dass dies der Körper im Grunde gar nicht mitbekommt.“ Nach dem Eingriff werde Cortison in das Auge getropft. Langzeitstudien dazu, wie lange das Transplantat hält, gebe es noch nicht. Die erste Transplantation war nach Angaben des Chefarztes 2006, „große Komplikationen gab es nach aktueller Studienlage aber nicht“.

Da das minimal-invasive Verfahren so schonend und eine Vollnarkose nicht notwendig ist, sei es auch für ältere Patienten empfehlenswert, sagt Chankiewitz. „Unsere Patienten sind fünf bis 96 Jahre alt, die meisten sind aber um die 70.“ Inzwischen sei die DMEK Standard bei Patienten wie Roland Zweibart. Am vergangenen Mittwoch ist bei ihm das zweite Auge operiert worden – damit ist er der 1000. DMEK-Patient in der Augenklinik am Klinikum Mitte. Die teure Leselupe hat der 73-Jährige schon vor dem Eingriff in die Schublade weggepackt. „Die brauche ich jetzt wohl nicht mehr“, sagt Roland Zweibart.