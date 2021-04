Seit 1993 hat der Borgfelder Mund-, Kiefer- und Nasenchirurg Lür Köper ehrenamtlich Menschen in Afrika operiert. Der Borgfelder gehörte bis vor kurzem auch dem Vorstand von Mercy Ships an. (Lara Arkinstall)

Weltweit haben fünf Milliarden Menschen keinen Zugang zu bezahlbarer chirurgischer Versorgung, und nur sechs Prozent aller Operationen werden in den ärmsten Ländern der Welt durchgeführt. Seit mehr als 40 Jahren entsendet die internationale Hilfsorganisation Mercy Ships Hospitalschiffe in westafrikanische Hafenstädte und bietet Kindern und Erwachsenen an Bord kostenlos professionelle medizinische Hilfe, die sie sonst niemals bekämen.

Mit der „Africa Mercy“ betreibt Mercy Ships das weltweit größte zivile Hospitalschiff mit 474 Betten und fünf Operationsräumen. Rund 450 ehrenamtliche Mitarbeiter aus mehr als 60 Nationen zählen zur ständigen Besatzung der zur schwimmenden Klinik umgebauten ehemaligen Eisenbahnfähre. Übers Jahr verteilt arbeiten mehr als 1200 Ehrenamtliche an Bord.

Das Hospitalschiff ist seit 2007 für die Hilfsorganisation im Einsatz. Im letzten vollständigen Einsatzjahr 2019 wurden 1819 chirurgische Operationen an Bord durchgeführt. Die im vergangenen Jahr wegen der Pandemie stillgelegte „Africa Mercy“ liegt aktuell am Ausrüstungspier vor Teneriffa.

Covid-19 hat derweil die Gesundheitsversorgung vor allem in den Ländern verschlimmert, in denen die Lage ohnehin kritisch ist. Durch ein zweites Hospitalschiff will Mercy Ships seine Kapazitäten nun mehr als verdoppeln: Die „Global Mercy“ ist bereits in Bau. Sie wird das erste Schiff sein, das für diesen speziellen medizinischen Zweck geplant wurde, verfügt dann über sechs moderne Operationssäle und Platz für mehr als 600 freiwillige Mitarbeiter.

Das humanitäre Netzwerk, das auf der Grundlage des christlichen Glaubens arbeitet, wurde 1978 von dem amerikanischen Ehepaar Don und Deyon Stephens gegründet. Mercy Ships hat seinen Hauptsitz in Texas, betreibt 16 Länderbüros sowie einen Vor-Ort-Standort in Benin.

Entwicklungshilfe beschränkt Mercy Ships nicht nur auf Hospitalschiffe. Auch an Land gibt es nachhaltige Projekte in den Bereichen medizinische Bildung, Bau und Renovierung medizinischer Infrastruktur, Landwirtschaft und Ernährung. Alles wird über Spenden finanziert. Die freiwilligen Mitarbeiter zahlen aus eigener Tasche einen Beitrag für Unterkunft und Verpflegung. Spenden können unter dem Stichwort MKG Dr. Köper auf das Konto von Mercy Ships Deutschland bei der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren (BIC: BYLA DE M1 KFB) eingezahlt werden, IBAN: DE58 7345 0000 0000 5244 47.