Cecily Saunders wurde 1977 vom Erzbischof von Canterbury geehrt. (Getty Images)

Alles begann mit 500 Pfund, einem Wunsch und der Liebe. 1947 lernten sich die Krankenschwester Cicely Saunders und der krebskranke David Tasma in einem Londoner Krankenhaus kennen. Tasma hatte das Warschauer Ghetto und den Holocaust überlebt, jetzt lag er mit starken Schmerzen im Bett, Saunders pflegte ihn. Die beiden kamen ins Gespräch, sie freundeten sich an und verliebten sich. Gemeinsam träumten sie von einem Ort, der ganz auf die Betreuung Sterbender ausgerichtet wäre, an dem Schmerzen gelindert würden und die Kranken sich so gut versorgt wie möglich vom Leben verabschieden könnten. Als Tasma mit 40 Jahren starb, vermachte er Saunders sein Erspartes: 500 Pfund, dazu den Wunsch, sie möge ein Heim schaffen, wie sie es sich gemeinsam erträumt hatten.

Es dauert noch 20 Jahre, in denen Saunders Medizin studierte und als Ärztin arbeitete, aber Tasmas Wunsch ging in Erfüllung: 1967 eröffnete sie im Südosten Londons das St. Christopher’s Hospice. Saunders gilt damit als Begründerin der Hospizbewegung, die das Sterben wieder stärker ins Leben integrieren will. Den Sterbenden soll ein möglichst natürlich verlaufender, selbstbestimmter und schmerzfreier Tod ermöglicht werden. Nur die medizinischen Maßnahmen werden durchgeführt, die der Sterbende ausdrücklich wünscht oder in seiner Patientenverfügung bestimmt hat.

Nicht nur auf die Schmerzen achten

Saunders war es auch, die das sogenannte Total-Pain-Konzept prägte, an dem sich die Versorgung Sterbender bis heute orientiert. Es zielt darauf ab, den Patienten in seiner Gesamtheit zu sehen, also nicht nur seinen Schmerz zu behandeln, sondern auch seine sozialen, psychischen und spirituellen Wünsche zu berücksichtigen.

Im Hospiz kümmern sich deshalb nicht nur Ärzte, sondern auch Seelsorger, Psychologen und ehrenamtliche Helfer um die Menschen. Sie versuchen herauszufinden, was den Sterbenden belastet. Sind es vor allem die Symptome der Krankheit? Hat er Angst? Belastet es ihn, dass er einen Streit nicht beigelegt oder seinen Bruder nicht noch einmal gesehen hat? Was kann ihm auch in dieser Situation noch eine Freude machen?

Die Idee der umfassenden Sterbebegleitung schaffte es erst mit Verzögerung nach Deutschland. 1986 eröffnete das erste Hospiz in Aachen. Danach stieg der Zahl der Einrichtungen kontinuierlich an, genauso wie das Engagement. Heute arbeiten nach Angaben des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands etwa 100 000 Menschen in der Hospiz- und Palliativbetreuung, die meisten von ihnen ehrenamtlich. Insgesamt gibt es in Deutschland 236 stationäre Hospize, außerdem etwa 1500 ambulante Hospizdienste.

In einem ihrer letzten Interviews sagte Saunders, für den Sterbenden sei das Wichtigste, nicht mit seinem Schmerz allein gelassen zu werden: "Wir können seine Qualen nur lindern, sie ihm aber nicht nehmen. Wir können nicht einmal sagen, ich verstehe dich, weil wir das nicht wirklich können." Aber eines, das könne man ihm versprechen: "Ich werde nicht weglaufen. Ich werde da sein bis zum Schluss."

Das Londoner Hospiz, das Saunders 1967 gegründet hat, gibt es noch immer. Mittlerweile hat es 38 Betten. Eines davon hat die Begründerin der Hospizbewegung selbst belegt. Saunders, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, erkrankte wie auch Tasma an Krebs. 2005 starb sie in dem Heim, das sie selbst aufgebaut hatte.