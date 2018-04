Die Erstaufnahmeeinrichtung für minderjährige Flüchtlinge in Habenhausen. (Frank Thomas Koch)

Voraussichtlich im Herbst soll die Bremer Zentrale Aufnahmestelle für unbegleitete, minderjährige Ausländer (ZAST) in das ehemalige Hotel Horner Eiche am Autobahnzubringer in Horn-Lehe umziehen. Dort war früher die insolvente Akademie Lothar Kannenberg. Der Beirat Horn-Lehe hat sich auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich auf einige Bedingungen geeinigt, die er gerne an die Eröffnung geknüpft sähe.

Security soll Einrichtung sichern

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen aus der Steinsetzerstraße in Habenhausen soll die Einrichtung mit Sicherheitspersonal gesichert werden. Die personelle Mindestausstattung seien sieben Mitarbeiter rund um die Uhr. Die Einrichtung soll außerdem mit ausreichend Betreuungspersonal beim Träger, nach bisherigem Kenntnisstand die Innere Mission, ausgestattet werden.

Trotz einer möglichen Weitervermittlung in andere Bundesländer hält der Beirat es für absolut erforderlich, ausreichend Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Jugendlichen vorzuhalten und gegebenenfalls Kooperationen mit dem Jugendhaus Curiestraße und den Sportvereinen des Stadtteils aufzubauen. Aufgrund früherer Beschwerden sei der Träger der Einrichtung auch in die Erhaltung von Ordnung und Sauberkeit im unmittelbaren Umfeld der Horner Eiche einzubeziehen.

Der Beirat erwartet außerdem, dass vor Eröffnung der ZAST alle Stellen der Kontaktpolizisten des Polizeireviers Horn wieder besetzt und bei Bedarf Polizeikräfte unverzüglich vor Ort sind. Letzteres sei durch einen reviereigenen Streifenwagen sicherzustellen.