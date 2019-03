Weil zwei junge Männer im Hotelzimmer Joints rauchten, schlug der Rauchmelder Alarm. (Symbolbild) (David Ebener/dpa)

In einem Hotel in Bremen-Walle sind am frühen Samstagmorgen um 3 Uhr alle Gäste aus den Betten geholt worden. Der Grund: Die Brandmeldeanlage schlug Alarm. Als Feuerwehr und Polizei in der Unterkunft eintrafen und die Zimmer kontrollierten, schlug ihnen im Raum zweier junger Männer beißender Marihuana Geruch entgegen, berichtet die Polizei Bremen. Das Duo hatte in seinem Zimmer Joints geraucht und damit den Feueralarm ausgelöst. Das konnten auch die Socken, die der 19- und der 21-Jährige zuvor über die Brandmelder gestülpt hatten, nicht verhindern.

Im Zimmer und bei den Männern fanden die Einsatzkräfte Cannabis, Kokain und synthetische Drogen. Gegen die beiden wurden nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (var)