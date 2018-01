Schon beim Weg aus dem Bremer Hauptbahnhof sieht man die Werbung – ein Hotel, gleich um die Ecke. Verlässt man die Bahnhofshalle, prägen mehrere Hotels das Bild. In einem Radius von wenigen Gehminuten finden sich nahe des Hauptbahnhofs 21 davon. Und in den kommenden zwei Jahren entstehen in der Gegend drei weitere Häuser: zwei im City Gate und eins, so der Plan, beim neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Die Bahnhofsgegend beherbergt dann 24 Unterkünfte, die wiederum Tausende Touristen beherbergen sollen.

Allein für das Ibis Budget Hotel und das Adagio Aparthotel im City Gate sind zusammengenommen 320 Zimmer geplant. Wie viele es im Hotel am ZOB werden, steht derzeit noch nicht fest. Doch das Hotel ist als hoher Gebäudeturm mit wahrscheinlich zehn oder elf Stockwerken in den Plänen vermerkt. Einige hundert Zimmer werden es also auch hier.

Thomas Schlüter, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Bremen, freut sich nicht über den Zuwachs an Übernachtungsmöglichkeiten in der City. „Wir marschieren auf 12.000 Betten zu, das ist schon immens.“ Das Gästeaufkommen müsse steigen, sonst werde es eine rückläufige Auslastung geben.

„Mehr Konkurrenz wird den Preiskrieg eher noch befeuern“, sagt der Dehoga-Chef. Er befürchtet, dass die bestehenden Hotels unter dem Druck neuer Wettbewerber leiden werden. Schon heute würden sich die Übernachtungshäuser teilweise gegenseitig unterbieten und so in eine „Preisspirale“ geraten. „Insgesamt 24 Hotels in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof sind ein kräftiger Schluck aus der Pulle.“

Zwar bleibe der Städtetourismus ungebrochen attraktiv. Dennoch müssten die Hoteliers hoffen, dass Fluggesellschaften wie Ryanair dem Flughafen Bremen erhalten bleiben. „Wenn die weggehen, wäre das der Super-GAU. Unsere Hotels merken es ja schon, wenn einzelne Routen gestrichen werden.“

Laut Statistischem Landesamt hat es von Januar bis Oktober 2017 in Bremens Hotels 2,2 Prozent mehr Übernachtungen gegeben als im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 49 Prozent. Die Gesamtjahreszahlen stellt die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) meist gegen Ende des ersten Quartals vor.

"Mehr bringt mehr"

Die BTZ betrachtet die Entwicklung auf lange Sicht. „Die Zahl der Übernachtungsgäste ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen“, sagt Maike Bialek, Kommunikationsleiterin der BTZ. Die Übernachtungszahlen wuchsen nach Zahlen des Landesamtes von mehr als 1,2 Millionen im Jahr 2005 auf etwas mehr als zwei Millionen in 2016.

Im Gegensatz zum Dehoga-Chef bewertet Bialek den Bau neuer Hotels positiv: „Mehr bringt mehr. Auch wenn es auf den ersten Blick paradox klingt, aber die steigende Zahl von Hotels erhöht nicht unbedingt den Konkurrenzdruck unter den Häusern, sondern bringt mehr Gäste in die Stadt.“ Denn jedes Hotel habe eigene Verträge mit großen Geschäftskunden und betreibe sein eigenes Marketing.

85 Hotelleriebetriebe und 10.849 Betten gab es 2017, ebenfalls Stand Oktober, in der Stadt. Aus Sicht von Anja Ambroselli, Direktorin des Star Inn Hotel Premium Bremen Columbus, ist der Hotelmarkt in Bremen dagegen gesättigt. „Man sagt ja immer: Neue Hotels beleben das Geschäft, aber dafür hat Bremen zu viel Leerlauf. Das Stadtmarketing müsste mehr Messen und Veranstaltungen nach Bremen holen“, so Ambroselli. Bei Großveranstaltungen wie der Messe Break-Bulk oder an den Freimarkt- und Weihnachtsmarktwochenenden könnten es ihrer Meinung nach zwar mehr Zimmer in Bremen geben. „Aber jetzt im Januar ist nicht viel los.“

Ähnlich sieht es Sabine Schröter, Geschäftsführerin von Gasthaus Hotel und Hostel. Es gebe Stoßzeiten in Bremen, da habe die Stadt zu wenig Betten. Aber: „Ich bezweifle, dass der Markt es hergibt, die jetzigen Kapazitäten zu erweitern. Da wird es eine Konsolidierung geben, und manche Hotels werden verschwinden.“ Kleinere Hotels wie ihres seien da gefährdeter als große Hotelketten.

Maike Bialek von der Touristik-Zentrale sieht Bremen vor allem bei Drei- und Vier-Sterne-Hotels gut aufgestellt. „Wichtig wäre noch eine Ergänzung um Nischenhotels für bestimmte Zielgruppen, wie zum Beispiel für Fahrradtouristen oder Gruppen.“ Dafür kommen die beiden Hotels im City Gate wohl eher nicht infrage. Mit dem Ibis Budget Hotel entsteht ein Ein-Stern-Hotel und mit dem Adagio Aparthotel Appartements eines für längere Aufenthalte.