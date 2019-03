Von nun an können Besucher der Böttcherstraße kostenfreien Internetzugang nutzen. (Karsten Klama)

Ab sofort können Touristen und Besucher der Böttcherstraße kostenfreien und zeitlich unbegrenzten Internetzugang nutzen. Die Cityinitiative Bremen richtete einen Hotspot ein. Damit wird die Hansestadt dem Projekt Open Wlan gerecht, das bis zum dritten Quartal dieses Jahres gefördert werden soll.

"Free-Key Bremen" heißt das Netz in der Wlan-Liste des Smartphones oder Tablets. Nutzer müssen nur den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen und können den Hotspot unbegrenzt nutzen. Persönliche Daten werden dabei nicht erfasst.

Bereits an 16 Bremer Behörden wird durch Open Wlan das Surfen ermöglicht: in der Innenstadt bei Bürgercentern und Gerichten, aber auch in Bremen-Nord, Gröpelingen, Hemelingen und sogar bei der Bremer Landesvertretung in Berlin. Auch in der Innenstadt gibt es 13 Orte, an denen Menschen kostenfreies Internet nutzen können.