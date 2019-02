Im Zuge des Streits griff der 16-Jährige seine Schwester und deren Freund an. (Patrick Seeger/dpa)

Bei einem Streit in Huchting ist am Montagabend ein 18-Jähriger vom Bruder seiner Freundin mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es in der elterlichen Wohnung zunächst zu einem Streit zwischen dem 16-Jährigen und seiner zwei Jahre älteren Schwester und ihrem Freund gekommen. In dessen Verlauf schlug der 16-Jährige seine Schwester und griff anschließend den Freund mit einem Messer an. Dieser wurde am Oberschenkel verletzt und musste in einem Krankenhaus operiert werden.

Der 16-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und nach Abschluss der Ermittlungen in die Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes übergeben. (sei)