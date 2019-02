Die Kreuze auf dem Bundestags-Wahlzettel könnten die Huchtinger ab 2020 als Teil des Wahlkreises Bremen II machen. Die Bevölkerung ist allerdings dagegen. (Sebastian Gollnow/DPA)

Der Stadtteil Huchting soll bei der nächsten Bundestagswahl den Wahlkreis wechseln. Das empfiehlt die vom Bundespräsidenten berufene Wahlkreiskommission, die zu Beginn jeder Wahlperiode die Notwendigkeit eines Neuzuschnitts der Wahlkreise prüft. Ob das Expertenvotum auch umgesetzt wird, ist ungewiss. In der Vergangenheit sind Vorschläge zur Revision der Wahlkreisgrenzen nicht selten versandet, denn das letzte Wort haben nicht die unabhängigen Fachleute der Kommission, sondern der Bundestag selbst. Und bei den Abgeordneten besteht oft wenig Neigung, an den Gegebenheiten der Wahlkreisaufteilung etwas zu ändern.

Dass sich das Thema überhaupt regelmäßig von selbst auf die Tagesordnung setzt, liegt an den Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes. Einer seiner Grundsätze lautet: Die Zahl der Wahlkreise in den 16 Ländern muss deren Bevölkerungsanteil so weit wie möglich entsprechen. Konkret: Die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises soll von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl aller Wahlkreise möglichst nicht um mehr als 15 Prozent nach oben oder unten abweichen. Beträgt die Abweichung mehr als 25 Prozent, wird eine Neuabgrenzung zwingend.

Im Falle Bremens deutet sich schon länger Handlungsbedarf an. Das kleinste Bundesland besteht aus zwei Wahlkreisen. Bremen I umfasst den Stadtkern sowie den Süden und Osten; zu Bremen II gehören der Bremer Westen bis hinunter ins Niedervieland, Bremen-Nord und Bremerhaven. Bremen I weist schon länger eine Unwucht auf. Der Anteil der volljährigen, also wahlberechtigten deutschen Bevölkerung lag nach Darstellung der Wahlkreiskommission zuletzt um 24,4 Prozent über dem Schnitt der Wahlkreise. Damit schrammt man nur noch knapp an einem zwangsweisen Neuzuschnitt vorbei. Gleichwohl hatte der Senat in einer Stellungnahme gegenüber der Wahlkreiskommission für Kontinuität plädiert und dabei auch darauf hingewiesen, dass die Huchtinger Bevölkerung gegen eine Umgliederung ihres Stadtteils in den Wahlkreis Bremen II sei.

Die Kommission vertritt in ihrem Bericht, der seit wenigen Tagen als Bundestagsdrucksache vorliegt, eine deutlich andere Position als der Senat. Ein Neuzuschnitt sei sehr wohl geboten. Für eine Verlagerung nach Bremen II kämen außer Huchting nur Horn-Lehe und Mitte infrage. Für Huchting spreche dabei, dass der Stadtteil sowohl einen eigenen Ortsamts- als auch einen eigenen Beiratsbereich bilde. „Bei einer Verlagerung von Huchting würden gegenüber dem Status quo keine weiteren Stadtbezirksgrenzen durchschnitten“, argumentiert die Kommission. Auch soziokulturell verfüge Huchting über „keine ungewöhnlich engen Verbindungen zu den Nachbarstadtteilen“. Eine Verschiebung von Bremen I nach Bremen II sei mithin vertretbar.

Insgesamt hat die Wahlkreiskommission deutschlandweit in 73 von 299 Wahlkreisen grundsätzlichen Handlungsbedarf ausgemacht. Für 31 von ihnen unterbreitet sie konkrete Vorschläge für einen Neuzuschnitt. Das weitere Verfahren sieht nun so aus, dass sich eine Arbeitsgruppe des Innenausschusses des Bundestages mit den Arbeitsergebnissen der Kommission auseinandersetzen wird. Erfahrungsgemäß wird dort noch die ein oder andere Handlungsempfehlung abgeändert oder auch verworfen. Mit einem Gesetzgebungsverfahren sei für 2020 zu rechnen, sagt Karina Schorn, Büroleiterin des Bundeswahlleiters. Dieser Abstand zur nächsten regulären Bundestagswahl sei ausreichend.

In der Huchtinger Beiratspolitik hat das Gutachten der Wahlkreiskommission bereits ersten Widerspruch ausgelöst. Linken-Politiker Michael Horn wirft dem Expertengremium vor, sich mit seinen Vorschlägen über die Wünsche der Huchtinger hinwegzusetzen. „Das Wahlkreisgremium kann nicht nur mit Zahlen und demografischen Entwicklungen argumentieren“, findet Horn. Huchting habe „wenige politische sowie wirtschaftliche Berührungspunkte“ mit dem Bremer Westen, Bremen-Nord und Bremerhaven. Der Linken-Politiker fordert: „Diese Faktoren müssen mit einbezogen und stärker gewichtet werden.“ Andernfalls dürfe man sich nicht wundern, wenn die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung zunehme.