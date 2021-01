Jugendbildnis eines verletzten Eichhörnchens: Raffaelo ist erst vier bis fünf Wochen alt, als er sich wegen Baumfällarbeiten in Huchting verletzt. Eichhörnchenkennerin Iris Adamczik aus Wilhelmshaven hat ihn aufgepäppelt. Inzwischen lebt das Tier in freier Wildbahn. (Iris Adamczik / Wildtierauffangstation Rastede)

Schon als kleiner Kerl, der noch keinen Namen hatte, ist Raffaelo weit herumgekommen. Jedenfalls für Eichhörnchenverhältnisse. Aus dem Garten eines Mehrfamilienhauses in Huchting führte ihn die unfreiwillige Reise in die Wildtierauffangstation Rastede, zu Iris Adamczik nach Wilhelmshaven und dann zurück ins Ammerland. Begonnen hatte alles Ende April, als trotz der Brut- und Setzzeit Bäume beschnitten wurden – was die Eichhörnchenfamilie gründlich aufschreckte. Während Eltern und Geschwister das Weite suchten, blieb Raffaelo benommen, verwirrt und, wie sich später herausstellte, verletzt zurück.

Renate Fried, die das Tierdrama vom Balkon aus verfolgte, war empört über die Fällaktion und ihre Folgen. Sie streifte sich einen Handschuh über und nahm sich des Eichhörnchensäuglings an, der erst einmal in einen Karton kam. „Wenn so ein Tier orientierungslos herumläuft, dann kann man das doch nicht einfach ignorieren. Wir würden das wieder machen“, sagt Eckhard Fried im Nachhinein. Nicht nur er und seine Frau fragten sich, wie die Sache wohl ausgegangen ist.

Aber zurück zum Anfang der Ereignisse. Nach Rücksprache mit einem Tierarzt machten sich die Frieds mit ihrem Pflegling im Auto auf den Weg nach Rastede im Ammerland. Die dortige Wildtierauffangstation kennt sich aus mit Fällen wie diesem. Iris Adamczik ist sogar auf Eichhörnchen spezialisiert – ehrenamtlich übernimmt sie die Betreuung und Pflege in Not geratener Tiere, die sie in Wilhelmshaven aufpäppelt. Alle zwei, drei Stunden ist ein Minifläschchen Aufbaumilch fällig. Zu Hause und am Arbeitsplatz, im Büro einer Klempnerei, hat sie ständig ein Auge auf die eigentlich flinken Eichkatzen.

Bei dem wenige Wochen alten Hörnchen aus Huchting war das anders: „Es hat sich herausgestellt, dass es Probleme hat, sich zu bewegen, und wahrscheinlich auf Kopf und Rücken gestürzt ist, denn es fällt immer um“, lautete der erste Krankenbericht von Tierpflegerin Sabrina Behrends. Das Tier kam „in Intensivpflege“. Behrends tippte auf „eine winzige Schwellung, die jetzt zurückgehen muss“. Ungefähr 90 Eichhörnchen wurden dieses Jahr von der Station betreut. Als ehrenamtliche Helferin übernahm Iris Adamczik den kleinen Bremer Nager und nannte ihn Raffaelo – auch zur Unterscheidung, denn außer ihm saßen noch zwei weitere in ihrem Wohnzimmergehege. „Einer, der nach einem Unfall ebenfalls Probleme mit der Motorik hatte, hat es nicht geschafft und musste eingeschläfert werden.“

Das Bremer Jungeichhörnchen hatte Glück, der ausgeklügelte Therapieplan schlug an: „Es gab Vitaminpräparate zur Unterstützung des Bewegungsapparats und Physiotherapie. Es hat drei, vier Monate gedauert, bis er springen konnte“, erinnert sich Iris Adamczik. Und das zählt schließlich zu Eichhörnchens Kernkompetenz. „Dazu macht man Übungen wie mit Hunden, indem man die Beinchen streckt“, sagt die 54-Jährige. Raffaelo habe großes Glück im Unglück gehabt, meint sie. Angefangen mit dem beherzten Einsatz von Renate und Eckhard Fried. „Es war gut, dass sie gleich gehandelt haben. Wenn man sich an Fachleute wendet, haben Tiere in Not oft eine gute Chance. Man sollte aber nicht selbst herumprobieren, da kann man viel falsch machen.“

Von Rastede aus ist Raffaelo im Herbst ausgewildert worden. Rechtzeitig, um sich auf den Winter in der freien Wildbahn vorzubereiten und Vorräte anzulegen, versichert Iris Adamczik. Aus einem Huchtinger ist ein Ammerländer Hörnchen geworden.

Bis zu acht Jahre, schätzt die ehrenamtliche Pflegerin Iris Adamczik, werden die scheuen Eichhörnchen alt. Ungefähr so lange ist sie bereits darauf spezialisiert, sich um Eichhörnchen zu kümmern, die in Not geraten sind. Das rotbraune europäische Eichhörnchen steht unter Artenschutz. Wer die Tiere fängt, verletzt, sie tötet oder ihre Kobel (Nester) beschädigt, muss in Bremen wie in den meisten Bundesländern mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro rechnen.

