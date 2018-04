Thomas Wenske arbeitet in der Tischlerei einer kleinen Werkstatt. Die regelmäßige Tätigkeit dort hilft dem Bremer bei seiner beruflichen Orientierung. (Fotos: Karsten Klama)

M enschengroße Spielgeräte für Huckelriede – die gibt es ab sofort zum kostenlosen Verleih beim Kiosk direkt am Werdersee, darunter zwei Vier-Gewinnt-Spiele. Der Bremer Verein Bras hat ein Lern- und Arbeitsprojekt ins Leben gerufen, um Huckelriede lebendiger zu gestalten. Dies geschieht im Rahmen des Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier“ (Biwaq), mit dem sozial benachteiligte Stadtteile in Deutschland unterstützt werden.

Produziert werden die Geräte in einer kleinen Werkstatt auf dem Bras-Gelände in Walle. Dort steht Mayra Perrales und baut an einem Halma-Brettspiel. Das Muster auf dem Holz hat sie mit Bleistift vorgezeichnet. Die Mexikanerin ist Architektin und möchte in Deutschland wieder in den Beruf einsteigen. Das Bras-Projekt gibt ihr die Möglichkeit, den Sprachkurs mit der Arbeit in der Werkstatt zu verbinden und sich eine Existenz in Bremen aufzubauen.

„Ich nehme etwas und gebe auch etwas zurück“, erklärt Marion Touray, Leiterin des Projektes, das Prinzip. Zweieinhalb Tage pro Woche können die Teilnehmer Kurse zur Sprachförderung und zum Berufseinstieg besuchen. Sich dafür in der Werkstatt zu engagieren, ist keine Pflicht. „Wir legen den Teilnehmern aber schon nahe, sich dort zu beteiligen“, sagt Touray.

Doch an diesem Vormittag arbeiten in der Werkstatt wenig Teilnehmer. Trotzdem ist sie und für Mayra Perrales ein optimaler Arbeitsort. „Ich habe hier die Möglichkeit, die deutsche Sprache flüssig sprechen zu lernen“, erzählt sie. Auch für den Berufseinstieg erhält sie Hilfe. Perrales ist 33 und der Liebe wegen vor einem Jahr nach Bremen gezogen. Seit fünf Wochen nimmt sie an dem Projekt teil. Morgens besucht sie zumeist den Sprachkurs, nachmittags ist sie in der Werkstatt. „Mir gefällt das Programm deshalb so gut, weil es flexibel ist“, erzählt die Mexikanerin.

In Deutschland gibt es über 70 derartige Projekte. Finanziert werden sie vom Europäischen Sozialfonds (ESF). Unterstützung erhalten Projekte, die Qualifikation und berufliche Perspektiven von Menschen in benachteiligten Stadtteilen verbessern und so die lokale Ökonomie stärken. Daraus entstehen zahlreiche Kooperationen zwischen lokalen Akteuren und Vereinen der Wirtschaftsförderung.

Seit 2014 stellt der ESF bis zu 90 Millionen Euro für diese Projekte zur Verfügung. Weitere 65 Millionen stammen vom EFS-Bundesprogramm für Umwelt, Naturschutz, und Reaktorsicherheit. 2020 läuft die Förderung aus. In Bremen wird das Projekt „Bremer Wege zur Arbeitsmarktintegration“ unterstützt, das sich aus fünf Teilprojekten zusammensetzt. „Huckelriede lebendig“, in dessen Rahmen die Spielgeräte produziert werden, ist eines davon. „Wir haben auch noch das Igel-Projekt, ein Förderwerk in der Jugendvollzugsanstalt, ein Projekt für junge Menschen zum Schulabschluss, ein Sozialkaufhaus in Hemelingen und das Mütterzentrum“, zählt Marion Touray auf.

Den Vorlauf für das Projekt in Huckelriede war der Kiosk am Werdersee. „Das war ein Projekt für Menschen mit mittlerem Schulabschluss“, sagt Touray. Schwierig gestaltete sich jedoch der Versuch, die Teilnehmer für das Betreiben des Kiosks zu begeistern. „Sie fühlten sich davon eher wenig angesprochen, weil die Arbeitszeiten meistens an Nachmittagen und am Wochenende waren“, sagt Touray. Die Werkstatt entwickelt sich im Vergleich dazu besser. Auch wenn die Arbeit mit Holz nicht jedermanns Sache ist, wie Touray schmunzelnd bemerkt. Das Projekt „Huckelriede lebendig“ verfügt über 15 Plätze, die immer voll besetzt sind. Die Teilnehmer sind zwischen 27 und 58 Jahre alt.

Zu Beginn 2015 war das Projekt überwiegend auf das Erlernen der deutschen Sprache ausgelegt. Mittlerweile werden auch Beratungen zur Weiterbildung angeboten. „Es ist zu einem wichtigen Bestandteil bei der Begleitung zur Integration geworden“, sagt Touray. Eine kleine Einheit, die für sie der Schlüssel zum Glück ist und zu der neben den 15 Teilnehmern, auch zwei Kultur- und Sprachmittler für Farsi und Arabisch sowie zwei Lehrkräfte gehören.

Doch nicht nur ausländische Bürger beteiligen sich an dem Projekt. Neben Mayra Perrales ist auch Thomas Wenske in der Werkstatt tätig. Nach einer Zeit als Obdachloser und Drogenabhängiger will der 29-jährige Bremer sein Leben wieder aufbauen. Montags und dienstags besucht er Kurse, in denen er Hilfe bei der Wohnungssuche und beim Schreiben von Bewerbungen erhält. Die Arbeit in der Werkstatt hilft ihm bei der beruflichen Orientierung. Sein Wunsch ist es, eine Ausbildung in einer Tischlerei zu machen. „Die Arbeit hier hilft mir zum Erproben und um mich wieder in den normalen Arbeitsalltag einzufinden“, sagt Wenske.

In den vergangen zwei Jahren sind viele unterschiedliche Produkte in der kleinen Werkstatt entstanden. Darunter Holzbänke für die Grundschule am Buntentorsteinweg sowie Spielgeräte für den Bewohnerfonds.

Sobald die Förderung durch den ESF ausgelaufen ist, wird der Verein Bras nicht mehr als Partner des Biwaq-Projektes dabei sein. Der Schwerpunkt des nächsten Projektes liegt dann auf dem Thema Digitalisierung. „Wir sind ein Teilprojekt, das nur für zweieinhalb Jahre angesetzt ist“, bedauert Touray. Die Finanzierung läuft Ende Mai 2018 aus. Dies sei ein Verlust für Huckelriede, denn das Projekt habe sich etabliert und sei gerade im Aufschwung. Für Touray könne es so weiter gehen. „Ich sehe dem Ende mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen“, sagt sie. Es sei schwierig gewesen, Menschen zu rekrutieren. „Wir mussten die Leute quasi auf der Straße aufsammeln.“

Doch Marion Touray ist stolz auf ihr Team und das, was sie gemeinsam in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut haben. Teilnehmer sowie Helfer hätten in dieser kleinen Gruppe ein familiäres Umfeld geschaffen. Besonders froh ist Touray über die beiden Kultur- und Sprachmittler, die nach ihren Worten ebenso ihren Anteil zu dem gemeinschaftlichen Miteinander beigetragen haben.