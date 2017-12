Zwischen Bretterhütten und Diskokugeln kommt im Findorffer Winterdorf weihnachtliche Stimmung auf. Der kleine Weihnachtsmarkt befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kulturzentrum Schlachthof an der Bürgerweide. (Frank Thomas Koch)

Ein Strom von Menschen bahnt sich den Weg durch die Sögestraße. Es wird geschubst und gerempelt. Weihnachtsmänner mit offenen Mänteln und Dosenbier in den Händen grölen. Passanten suchen, laufen kreuz und quer. Es ist Adventssonnabend in der Bremer City. Weihnachtliche Stimmung kommt hier nicht auf – wohl aber beim Hüttenzauber in den Stadtteilen.



Beim Rolandcenter in Huchting hat unter anderem Denny Levy seine Glühweinhütte aufgebaut. Auf der Eisfläche dahinter drehen Jungen und Mädchen ihre Runden. Auch Evgenia Grunwald und ihr Mann Nikolay mit Tochter Arina stehen auf Kufen. „In kleinen Weihnachtsdörfern wie hier machen die Menschen die Stimmung“, nennt sie einen Unterschied zum großen Weihnachtsmarkt in der City. Grüne Tannenzweige, bunte Kugeln und weihnachtliche Düfte stimmen Evgenia Grunwald auf Weihnachten ein. „Hier im Stadtteil ist es herzlicher und authentischer, fast alle kennen sich.“ Zum Rolandcenter lockt sie besonders die Eisbahn: „Ein bisschen Schnee und Eis, das ist Tradition. Ein absolutes Muss“, sagt die gebürtige Sibirerin.

Evgenia und Nikolay Grunwald fahren mit ihrer Tochter Arina in Huchting Schlittschuh. (Frank Thomas Koch)

An Denny Levys Stand indes genießen Jennifer Bordonaro und ihre Schwester Jessika Stechert ihren Glühwein. Beide tragen volle Einkaufstüten: darin Geschenke für die Kinder, die Nichte und den Neffen. Der Glühwein, das sei Belohnung und Ritual gleichermaßen, sagt Jessika Stechert. Gemütlich trinken kann sie ihn nur an einer der Hütten im Stadtteil. „Der große Weihnachtsmarkt ist leider so oft überfüllt, die Menschen stehen dort dicht an dicht.“

Jessika Stechert liebt es persönlich: „Einkaufen, einen Glühwein, die passende Musik – hier komme ich in Weihnachtsstimmung“, sagt sie. Und wo sie schon mal da sei, wolle sie auch gleich noch einen Weihnachtsbaum mitnehmen. „Dann habe ich alles für Weihnachten beisammen“, sagt die Bremerin. Denny Levy ist zwiegespalten: „Als Geschäftsmann wäre es schöner, in der Innenstadt zu stehen. Aber ich liebe die Gemütlichkeit im kleinen Rahmen“, sagt er. Beim Hüttenzauber vor dem Rolandcenter gehe es weihnachtlicher zu als in der City. Levy persönlich freut sich auf die Feiertage, weil er dann endlich Zeit für seine Kinder hat.



Im Viertel zieht es Spaziergänger zu den Glühweinständen vor dem „Litfass“ und vor dem Theater. „Wir haben wegen des leckeren Apfelpunschs hier angehalten“, sagen Lena und Manuel aus Bremen. „An einem Adventssonnabend würde ich nicht in die Stadt gehen“, sagt sie. Viel zu voll sei es dort. „Touristen, die orientierungslos umher irren, am besten noch mit Regenschirmen. Das ist eher stressig, als dass es für Weihnachtsstimmung sorgt.“ Manuel lockt es immerhin wochentags an die Schlachte. Aber auch nur dann. Vor dem Theater, im kleinen Rahmen, sei es gemütlicher. Feuer flackert in den Laternen, Fässer dienen als Tische. Lichterketten schmücken rote Schirme. Leise Musik im Hintergrund. Dennoch: Weihnachtsstimmung will bei Manuel nicht aufkommen. Vielleicht, weil Weihnachten in der Familie anstrengend ist. Lena dagegen freut sich seit sechs Wochen aufs Fest: „seit es ,Drei Nüsse für Aschenbrödel' im Kino gab“.

Vor dem Litfass treffen wenig später vier Freunde und der im Buggy schlafende, anderthalbjährige Jona ein. Er ist ein Grund, warum seine Eltern lieber im Viertel einen Glühwein trinken als auf dem großen Weihnachtsmarkt. „Ich bin gegen Stress und viele Menschen“, sagt Katharina Schulze, die mit Jonas Mutter befreundet ist. „Hier ist es familiärer.“ Und es gebe nicht Tausend Sachen drum herum, ergänzt Jonas Papa, Felix Fröhlich. „Hier beschränkt man sich auf das Wesentliche: heiße Getränke, mit Freunden an der Straßenecke zusammenstehen.“ Die Buden gehörten zu Weihnachten dazu – wenn sie auch nur Schmuckwerk seien. „Sie sind Tradition“, sagt Fröhlich.

Illustratorin Irina Schäfer findet bei "Lichter der Neustadt" das Publikum angenehm. (Frank Thomas Koch)



Irina Schäfer besucht schon seit Jahren die „Lichter der Neustadt“. Eine Ansammlung kleiner Hütten, die zum Beispiel „Lütte Auszeit“ heißen. Es gibt „Glühbirne mit Bums“, gefilzte Aufnäher und bunte Batiktücher. Wimpelketten verbinden die Hütten. Im Zentrum lassen Kinder leuchtende Hula-Hoop-Reifen kreisen. „Das Publikum ist hier angenehm“, sagt die Illustratorin und Standbetreiberin, „es kommen Familien und nicht Leute, die sich besaufen und dann grölen“. In der Innenstadt sei es unangenehm voll. „Privat muss ich da nicht hin.“ Was ihr in der Neustadt fehlt, ist allerdings ein Stand, an dem es verschiedene Fruchtweine gibt. Aus diesem Grund würde sie mit Freunden zumindest mal einen Ausflug an die Schlachte machen. In Weihnachtsstimmung kommt sie zu Hause: „Ich backe Kekse. Am liebsten mit Nüssen und Baiser“, sagt sie. Dafür habe sie jetzt aber keine Zeit.

Romy Seifert, Kerstin Speet, Katharina und Wally Cramer (v.li.) mögen das Findorffer Winterdorf. (Frank Thomas Koch)



Im Winterdorf Findorff beim Schlachthof fallen dicke Schneeflocken, als Mitorganisator Oliver Trey um 17 Uhr die Tore öffnet. Zwischen rustikalen Bänken und Hütten gibt es heiße Cocktails und Rockmusik auf die Ohren. Die Bäume sind bunt angestrahlt, in der Kapelle hängen Discokugeln und über allem thront ein aufgeblasener Schneemann. „Die Idee war, dass die Leute auch nach Weihnachten noch Glühwein trinken können“, sagt Oliver Trey. Im Winterdorf lässt er 15 Mitarbeiter bis zum 2. Januar ausschenken.

Den Charme macht hier das Unperfekte: Die Crêpes-Hütte ist ein ausrangierter Dachstuhl, die Kneipenhütte wurde um einen ausrangierten Tresen gebaut. Warum das Winterdorf täglich bis zu 500 Besucher anzieht? „Das ist die Nostalgie“, sagt der Mitinhaber der Schlachthofkneipe. „Hier trifft man sich mit Nachbarn und Freunden auf zwei, drei Glühwein und schnackt über die Schulzeit. Man kann sich im Freien treffen, und es ist nicht so überlaufen.“ Trey ist noch voll im Arbeitsrausch, hat den Kopf voller Projekte. Dass bald Heiligabend ist, wird ihm erst am 23. Dezember abends bewusst, sagt er: „wenn ich mit Freunden den Geburtstag eines Kumpels feiere“.

Sarah Greger neben ihm genießt den Hüttencharme, die Wärme und die weihnachtliche Beleuchtung im „Nostalgie“. Draußen stoßen währenddessen vier Freundinnen an. „Ich komme jedes Jahr hierher“, sagt Katharina Cramer gut gelaunt. Sie ist mit ihrer Ehefrau Wally, der vier Monate alten Liah und den beiden Freundinnen Romy Seifert und Kerstin Speet da. „Hier ist es nicht so laut wie in der Innenstadt, und es gibt nicht so ein Gedränge“, begründet Cramer. Außerdem sei der Kirschglühwein lecker. Romy Seifert sagt: „Man muss nicht ewig anstehen und sich durch Massen von Menschen wühlen. Und das Winterdorf ist direkt um die Ecke.“