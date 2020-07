Die Polizei sucht nach Zeugen. (Christian Kosak)

Ein Fünfjähriger ist in Bremerhaven von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Am Sonntagabend war der Junge mit seinem Vater in der August-Bebel-Straße spazieren, als ihn der Hund anfiel. Das Kind wurde dabei über dem Auge verletzt und kam ins Krankenhaus.

Gegen den Hundehalter wurde Strafanzeige erstattet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter 0471/953 32 21 entgegen.