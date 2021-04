Im Kleingartengebiet "Im Holterfeld" ist ein illegaler Giftköder aufgetaucht, die Polizei hat entsprechende Warnungen ausgesprochen (Symbolfoto). (dpa)

Auf der Gartenfläche einer Parzelle im Kleingartengebiet „Im Holterfeld“ ist ein präparierter Hundeköder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei befand sich dieser zwischen frisch verpflanzten Sträuchern. Ein Hundehalter, der mit seinem Tier in Sebaldsbrück unterwegs war, entdeckte den Köder - da der Vierbeiner diesen bereits gefressen hatte, ging es anschließend zur Behandlung in eine Tierklinik. Dort sei dem Hund ein Brechmittel verabreicht worden, heißt es in einer Mitteilung.

Am Dienstagabend stieß ein Hundehalter im Ortsteil Sebaldsbrück auf einen Giftköder, der zwischen frisch verpflanzten Sträuchern abgelegt wurde. Da der Hund bereits von diesem gefressen hatte, wurde ihm zur Behandlung in einer Tierklinik Brechmittel verabreicht.

Mehr zum Thema Eskalierende Begegnung in der Neustadt Gespuckt und geschlagen: Radler und Autofahrer prügeln sich Die Polizei Bremen meldet eine „eskalierende“ Begegnung eines Autofahrers und eines Radfahrers in der Neustadt. Dabei kam es zum „gewaltsamen Ausstoßen von Speichel“. ... mehr »

Die Polizei Bremen bittet um Hinweise und hofft so ermitteln zu können, wer auf dem Gebiet der Kleingartenanlage den Köder ausgelegt hat. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 oder jede weitere Polizeidienststelle wenden.

Darüber hinaus rät die Polizei: „Achten Sie beim Spaziergang mit ihrem Hund verstärkt darauf, dass dieser nicht unbemerkt Herumliegendes zu sich nimmt. Sollten Sie Giftköder oder mit Nägeln oder Nadeln gespickte Köder finden, fassen Sie diese bestenfalls nicht an und rufen Sie die Polizei.“