In Norddeutschland demonstrieren seit dem frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Landwirte gegen die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik (Archivbild). (Niklas Golitschek | www.niklas-golitschek.de)

Hunderte Landwirte mit Treckern haben am Donnerstag in Bremen, Hamburg und anderen norddeutschen Städten gegen schärfere Auflagen demonstriert und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Teilweise richteten sich die Proteste auch gegen Lebensmitteldiscounter, die nach Ansicht der Bauern mit ihrer Marktmacht die Existenz der Betriebe gefährden. Hinter den Aktionen steht die neue Bauernbewegung „Land schafft Verbindung“. Die Landwirte fordern eine größere öffentliche Wertschätzung, die Einbeziehung ihrer Positionen in politische Entscheidungen, faire Lebensmittelpreise und klare wirtschaftliche Perspektiven. Schärfere Umweltauflagen lehnt die Bewegung hingegen ab.

Im Bremer Güterverkehrszentrum (GVZ) hatten sich am Donnerstagmorgen Landwirte mit rund 350 Treckern zu einer spontanen Versammlung zusammengefunden. Nach Angaben der Polizei kam es im Bereich Merkurstraße, Stromer Landstraße und Ludwig-Erhard-Straße zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 8.30 Uhr setzte sich die Kolonne weiter in Richtung Delmenhorst in Bewegung. Nach Polizeiangaben fuhren etwa 80 Fahrzeuge aus diesem Tross unter Polizeibegleitung in Richtung Horn, mit der Absicht dort vor einem Supermarkt in der Haferwende zu demonstrieren. Die Polizei ermittelt wegen Verstöße gegen das Versammlungsgesetz.

Protest vor der DMK-Zentrale

Ab 14.30 Uhr konnte man rund um den Flughafen lautes Hupen hören: Kurz vor 15 Uhr trafen circa 20 Trecker vor der Zentrale des Deutschen Milchkontors (DKM) unter dem Motto „Solidarität mit Molkereien“ ein. Zunächst waren mehr erwartet worden, etwa 50 Traktoren fuhren aber zu einem Streik bei einer Lidl-Geschäftsstelle in Cloppenburg. Ausgestattet mit Bannern und Flaggen und von der Polizei begleitet, parkten die Landwirte auf der Straße vor der DMK-Zentrale. Der Geschäftsführer des DMKs, Klaus Hein, lud die Landwirte zum Gespräch ein: „Wir können verstehen, warum die Landwirte auf die Straße gehen. Sie haben unsere vollste Unterstützung bei den Protesten“, sagte er. Zwei Stunden diskutierten beide Parteien über verschiedene Themen. „Wir müssen unsere Themen gemeinsam mit den Verarbeitern, wie Molckereien, durchsetzten“, sagte Landwirt Peter Folker Habenna. „Wir sitzen alle im selben Boot.“

Bereits gegen 11 Uhr hatten sich etwa 30 Traktoren auf dem Flughafendamm vor dem Firmensitz versammelt. „Gefühlt sind die Traktoren aber sofort wieder abgefahren“, sagte Oliver Bartelt, Pressesprecher des DMKs. Die Polizei teilte auf Nachfrage mit, dass sie die früh angereisten Landwirte nicht weggeschickt habe.

ℹ️ Update Spontanversammlung #GVZ #Bremen



Die Versammlungsteilnehmer haben nun das GVZ in Richtung #Delmenhorst verlassen. Im Bereich der #A281 und #B75 kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer weiterhin um Geduld. — Polizei Bremen (@BremenPolizei) March 5, 2020

Auch im Landkreis Wesermarsch kam es am Morgen zu Verkehrsbehinderungen. Rund 80 Trecker waren auf der B212 aus Richtung Nordenham gekommen und in Richtung Elsfleth unterwegs. Auch aus Bookholzberg hatten sich Landwirte auf den Weg zur Demo gemacht.

Aus Richtung #Ganderkesee fahren aktuell ca. 100 Trecker über die Oldenburger Straße nach #Delmenhorst und weiter nach #Bremen zur #TreckerDemo. Deswegen ist auch auf dieser Strecke mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auch hier müsst ihr mehr Zeit einplanen. *ll — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) March 5, 2020

Sternfahrt nach Bremerhaven

In Bremerhaven kam es ebenso zu Protesten. Die Polizei teilte mit, dass etwa 250 Traktoren in Form einer Sternfahrt ins Stadtgebiet fuhren. Es kam demnach zu erheblichen Störungen im Straßenverkehr, vor allem auf den Straßen des Überseehafengebietes. Mehrmals kam der Verkehr komplett zum Erliegen und es bildeten sich Rückstaus über mehrere Kilometer, teilweise bis auf die Autobahn 27. Bis 15 Uhr hatten sich die Schlepper und Trecker weitestgehend aus dem Stadtgebiet entfernt.

Lager von Aldi und Netto blockiert

In Weyhe blockierten Landwirte am frühen Morgen die Einfahrt des Aldi-Zentrallagers. In Ganderkesee stellten Bauern die Zufahrt zum Zentrallager des Lebensmittelhändlers Netto mit mehreren Ackerschleppern zu. Von hier aus ging es für die Bauern weiter zum Güterverkehrszentrum (GVZ) in Bremen.

Bereits am späten Vormittag versammelten sich einige Landwirte vor dem Deutschen Milchkontor am Bremer Flughafen. (fr)

Auch Proteste in Hamburg und Kiel

Mit rund 1700 Treckern haben Bauern auch in Kiel und Hamburg für mehr Unterstützung durch Politik und Gesellschaft demonstriert. „Die Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Schleswig-Holsteins Landwirtschafts- und Umweltminister Jan Philipp Albrecht von den Grünen. Es müsse politisch geklärt werden, wie sie in den nächsten 20 bis 40 Jahren arbeiten sollen. Wenn sie aufgrund neuer Vorgaben Ställe umbauen sollen, bräuchten sie dafür finanzielle Unterstützung.

Im vergangenen November hatten Bauern aus ganz Norddeutschland mit rund 3500 Traktoren in Hamburg gegen die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik protestiert. Für die vielfach noch regional verankerte Landwirtschaft und ihre Arbeitsplätze stelle die aktuelle Agrarpolitik, insbesondere die neue Düngeverordnung, eine ernstzunehmende Gefahr dar, teilten die Organisatoren mit. Sie haben in der Hansestadt unter anderen den Hamburger FDP-Bundestagsabgeordneten Wieland Schinnenburg eingeladen.

Angesichts der bundesweiten Proteste im vergangenen Jahr hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) der Branche bei einem „Agrargipfel“ mehr Mitsprache bei neuen Umweltschutzvorgaben zugesichert. Dazu gehört, dass der Bauernverband und die Initiative „Land schafft Verbindung“ ein Konzept für eine „Zukunftskommission“ vorschlagen sollen. Die Organisation moniert, dass sie in den Startlöchern stehe, ihr von der Gegenseite aber keine Aufmerksamkeit entgegengebracht werde.

