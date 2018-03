"Rettet Afrin": Laut Polizei protestierten in Bremen 590 Menschen zu der Demonstration für die kurdische Stadt Afrin. (Steffen Klimmeck)

In der Bremer Innenstadt haben am Samstag hunderte Menschen gegen den türkischen Militäreinsatz im kurdischen Afrin protestiert. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die jesidische Jugend. 590 Menschen nahmen laut Polizei an dem Protestzug teil.

Die Demonstranten marschiertem vom Bremer Hauptbahnhof über die Obernstraße bis zum Marktplatz. Sie trugen Banner mit der Aufschrift "Überall ist Efrin, überall ist Widerstand".

Der Protest fand anlässlich eines internationalen "Welt-Afrin-Tages" statt. In mehreren deutschen Städten wie Frankfurt am Main oder Stuttgart waren Demonstrationen angekündigt. In Hamburg gingen ebenfalls mehrere hundert Menschen auf die Straße.

Macron ruft Erdogan zur Waffenruhe in Syrien auf

Das türkische Militär und verbündete syrische Milizen haben die hauptsächlich von Kurden bewohnte Region Afrin im Norden Syriens am vergangenen Wochenende vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rechtfertigt den seit Januar laufenden Militäreinsatz mit dem Kampf gegen die Kurdenmiliz YPG. Diese steht laut Ankara in enger Verbindung mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Durch die türkische Offensive sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen fast 170.000 Menschen vertrieben worden.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit Erdogan am Freitag erneut zur Waffenruhe in ganz Syrien aufgerufen. Macron unterstrich die Besorgnis seines Landes angesichts der Militäroffensive. Der UN-Sicherheitsrat hatte Ende Februar eine Waffenruhe gefordert, die aber nicht umgesetzt wurde. (cah/dpa)