Gegen die staatlichen Verordnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind bei den Gerichten in Niedersachsen und Bremen mittlerweile Hunderte Klagen verhandelt worden. (Peter Steffen / dpa)

Die Corona-Verordnungen stoßen in der Bevölkerung zunehmend auf Unwillen, was sich unter anderem bei den Gerichten bemerkbar macht: Das für ganz Niedersachsen zuständige Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat im Verlauf eines Jahres durchschnittlich eine Entscheidung pro Tag getroffen. 362mal ein Ja oder Nein zur Rechtmäßigkeit der Auflagen, wie das Gericht am Montag auf Anfrage mitteilte. In den allermeisten Fällen seien die staatlichen Regeln bestätigt worden. Beim Bremer Oberverwaltungsgericht waren es im gleichen Zeitraum 70 Verfahren. Sie kamen nach Darstellung des Gerichts in Wellen – immer dann, wenn ein Lockdown verfügt oder verschärft wurde.

„Die Schwerpunkte sind ganz klar Betriebsschließungen im Bereich des Einzelhandels und im Bereich von Dienstleistungen, insbesondere im Freizeitsektor“, sagt Friedemann Traub, Sprecher des Bremer OVG. Vor anderthalb Wochen war zum Beispiel der Eilantrag eines Friseurs aus Bremerhaven abgelehnt worden, der seinen Salon früher als von den Behörden erlaubt öffnen wollte. Es blieb bei der Öffnung von diesem Montag an.

Traub zufolge hat sich das Gericht im vergangenen Jahr in 66 Fällen mit Klagen oder Anträgen gegen die Corona-Bestimmungen befasst. Im Januar dieses Jahres habe es kein Verfahren gegeben, im Februar vier. Die Eilsachen seien bis auf eine sämtlich erledigt. Von den Hauptverfahren, die ein knappes Drittel ausmachten, seien zehn noch anhängig. Ein Beschluss, der hervorsticht, ist das Verbot einer Demonstration der sogenannten Querdenker, für die im Dezember bundesweit nach Bremen mobilisiert worden war. Das OVG hatte sich der Rechtsauffassung des Bremer Verwaltungsgerichts (VG) angeschlossen.

In der vergangenen Woche machten große Unternehmen wie die Baumarktkette Obi, die Textilfirma Peek & Cloppenburg und der Elektronikhändler Mediamarkt publik, dass sie Klage eingereicht hätten. "Die bereits seit mehr als zwei Monaten bestehenden Betriebsschließungen in Deutschland sind unverhältnismäßig. Der Einzelhandel war nachweislich nie ein Infektionshotspot", begründet Mediamarkt den Schritt. Widerstand regt sich aktuell auch in der Möbelbranche. Dort haben sich zehn Unternehmen aus verschiedenen Bundesländern, darunter Niedersachsen, zusammengeschlossen, um gemeinsam mit juristischen Mitteln gegen die Schließung vorzugehen. Die Firmen verbinden das mit einem Hygienekonzept. Darin enthalten sind verbindliche Corona-Schnelltests für die Kunden. „Mehr Sicherheit nicht trotz der Öffnung, sondern wegen einer Öffnung“, lautet die Devise der Initiative.

Das Bremer OVG hatte im vergangenen Jahr unter anderem bei einem Fliesenmarkt, einem Kosmetik-Studio, einer Messe, einem Autohaus und einem Varieté-Theater entschieden, dass die Schließung wegen der Infektionsgefahr durch das Corona-Virus rechtens ist. Im Oktober wurde die Genehmigung für den Freimarkt auf der Bürgerweide widerrufen. Nicht ganz folgen wollten die Richter den Behörden allein bei der Verfügung zum Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol. Dem Antrag der Beschwerdeführer wurde in Teilen stattgegeben.

Viel Arbeit auch für die Erstinstanz: Beim Bremer Verwaltungsgericht sind nach Angaben von Gerichtssprecherin Verena Korrell während eines Jahres 126 Anträge gegen die Corona-Verfügungen der Behörden eingegangen. 18 Verfahren seien noch nicht beendet. Nicht in jedem Fall habe es eine Entscheidung gegeben: „Viele Antragsteller haben ihre Eilanträge wieder zurückgenommen“, so Korrell. 13 Verfahren, darunter die Querdenker-Demo, seien in die zweite Instanz gegangen.

Das Bremer Amtsgericht spricht von einer „Vielzahl“ von Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen, die genaue Zahl ist nicht erfasst worden. Meistens handele es sich um Verstöße bei der Maskenpflicht und bei Zusammenkünften, erklärt Gerichtssprecherin Cosima Freter. Ein Strafverfahren sei wegen Verletzung der Quarantänepflichten eingegangen. Die Zivilabteilung des Gerichts müsse sich mit dem Ausfall von Flugreisen oder kulturellen Veranstaltungen und den damit einhergehenden Ansprüchen befassen. Eines der Verfahren sei wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt worden. Dabei gehe es um die Frage, ob der Betreiber einer Onlineplattform, der Konzerttickets verkauft, aber nicht der Veranstalter ist, das Widerrufsrecht der Käufer ausschließen könne.