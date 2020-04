Die Osterfeiertage sind in diesem Jahr ganz anders, als wir sie kennen. Der WESER-KURIER hat deshalb eine besondere Aktion gestartet (Philipp Schulze/dpa)

So wie es ein Osterfest wie dieses noch nie gab, gab es auch eine Ostergruß-Aktion des WESER-KURIER noch nie. Die Folge: Die Nachfrage nach kostenlosen Ostergruß-Anzeigen ist viel größer als vermutet. Aus diesem Grund können zum einen leider keine Anzeigen mehr aufgenommen werden, zum anderen wird ein Teil der mehreren Hundert Anzeigen schon in der Ausgabe für Donnerstag und Freitag veröffentlicht. Die anderen erscheinen in der Osterausgabe am Samstag. Alle, deren Anzeige wir leider nicht mehr annehmen konnten, bitten wir herzlich um Nachsicht.