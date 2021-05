Mehrere Hundert Menschen versammelten sich auf der Bürgerweide. (Christina Kuhaupt)

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Bremen-Elbe-Weser, Annette Düring, hat in ihrer Rede auf der Bürgerweide auf das schwierige Krisenjahr 2020 zurückgeblickt, verwies aber auch auf Erfolge der Gewerkschaften. Dazu gehöre unter anderem die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 87 Prozent. Außerdem ging sie auf die Fleischindustrie ein. „Endlich gibt es einen ersten Einstieg in menschenwürdigere Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft, aber das muss noch besser werden“, sagte Düring.

Kritik übte sie an der Caritas: „Der allgemeinverbindliche Tarifvertrag in der Pflege muss gelten, da darf sich die Caritas nicht aus der Verantwortung stehlen.“

Auch die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe trat bei der Kundgebung in Bremen auf. Die Pandemie habe alle Menschen betroffen, aber in sehr unterschiedliche Weise, betonte Tepe in ihrer Rede. Die einen hätten aus der Krise ihre Gewinne gezogen, andere alles verloren gehen sehen. „Wir müssen umverteilen von oben nach unten, das ist die Aufgabe der kommenden Jahre“, rief sie. Zudem forderte sie die Abschaffung der Schuldenbremse. GEW-Chefin Tepe brach ihre Rede schließlich vorzeitig ab, weil ein heftiger Regen- und Hagelschauer über die Bürgerweide zog. Sie räumte das Rednerpult für Vertreter der DGB-Jugend.

Die Kundgebung, an der zu Beginn nach Angaben der Polizei etwa 420 Menschen teilnahmen, endete aufgrund des Unwetters nach etwa 45 Minuten.

Eigentlich findet die Kundgebung in Bremen traditionell auf dem Domshof statt. Um die Coronaregeln einhalten zu können, wurde die Veranstaltung auf die Bürgerweide verlegt. Im vergangenen Jahr fielen die Mai-Kundgebungen des DGB wegen Corona aus. Der Tag der Arbeit wurde damals aus Rücksicht auf das Pandemiegeschehen komplett ins Netz verlegt.