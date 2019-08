Die Band Hundreds kommt für das Festival aus Hamburg angereist. (Lars Kaempf)

Immer mehr Filmproduzenten, Musiker, Künstler und Medienschaffende zieht es in die Pusdorf-Studios. In dem ehemaligen Isolierbetrieb von Paul Schiemann am Hohentorshafen arbeiten Kulturschaffende unter einem Dach. Nach einer Eröffnungsfeier im vergangenen Jahr soll nun noch eine Nummer größer mit einem Festival auf dem Gelände und in den Räumlichkeiten gefeiert werden. Am Freitag und Sonnabend, 23. und 24. August, ist das Pusdorf-Studios-Festival in Woltmershausen (Ladestraße 14) geplant. Dafür haben die Organisatoren unter anderem die Bands Hundreds und Erotik Toy Records verpflichten können.

„Es gibt mittlerweile etwa 40 Leute, die hier arbeiten“, sagt Christian Tipke, einer von drei Geschäftsführern der Produktionsfirma Sendefähig, der das Unternehmen in Woltmershausen angesiedelt hat. Sendefähig produziert aus dem Kreativzentrum im Hafen unter anderem Y-Kollektiv-Beiträge für das öffentlich-rechtliche Jugendangebot „Funk“ oder die Sendung „Rabiat“ für die ARD. Was genau in den Pusdorf Studios sonst noch so passiert, soll auch der Öffentlichkeit gezeigt werden. Bei einem Tag der offenen Tür am Sonnabendnachmittag wird es neben Kinderprogramm, dem Zauberer Mr. Smiss oder einer Songwriter-Bühne mit Raoul Fabian und Annelie auch Filme von Sendefähig zu sehen geben. Die Ateliers öffnen ihre Türen und die Medienagentur Vomhörensehen stellt ihre Projekte vor. Der Eintritt dazu ist frei.

Hip-Hop-Kollektiv auf der Bühne

Jeweils am Abend wird es musikalisch. Am Freitag spielt die Band Hundreds aus Hamburg auf einer Open-Air-Bühne ihre Musik. Im Jahr 2008 von den Geschwistern Eva und Philipp Milner gegründet, zählen die Konzerte der Musikgruppe laut Ankündigung zu großen Erlebnissen elektronischer Popmusik. Hundreds setzen dabei ihren sorgsam komponierten Sound live bildgewaltig in Szene. Das Konzert werde zur Inszenierung, heißt es. Zudem wird Peter Paasch ironisch, politische Tanzhörspiele servieren und die neue Bremer Indiefolkband Not A Whale spielen.

Am Sonnabendabend tritt dann das Hip-Hop-Kollektiv Erotik Toy Records auf die Bühnenbretter im Innenhof der Pusdorf Studios. Das Bremer Label ist laut eigenen Angaben dabei, deutschem Hip-Hop die Engstirnigkeit zu nehmen. Der Hype um die Künstler Tightill, Skinnyblackboy, Young Meyerlack, Doubtboy, Jay Pop und Florida Juicy wird zudem immer größer. Bei einem Konzert im Bremer Lagerhaus im vergangenen März war das Pop-TV-Magazin „Arte Tracks“ zu Gast. Außerdem gibt es Musik von Stunnah sowie Conartism, Smiles und DJ Alexis On Fire zu hören. An beiden Tagen wird Kaffee und Streetfood angeboten. Wegen des großen Andrangs im vergangenen Jahr, rät der Veranstalter dazu, Tickets im Vorverkauf zu sichern.